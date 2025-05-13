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«Поговорю про избиения мигрантов и самоуправство»: Собчак анонсировала встречу с «Русской общиной»

Ксения Собчак обвинила «Русскую общину» в клевете и согласилась на встречу
Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в скором времени может встретиться с представителями движения «Русская община». Журналистка согласилась пообщаться с лидерами общественной организации и обсудить с ними волнующие обе стороны вопросы.
Блогер опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» пост, посвящённый будущей встрече. В нём Собчак сообщила, что члены общины из Калужской области пригласили в гости её и дизайнера Артемия Лебедева.

Поводом для встречи стала произошедшая во Всеволожске ситуация, когда дружинники пытались попасть в квартиру к некоему человеку. В результате, там вспыхнул пожар и человек погиб. Собчак, узнав о случившемся, осудила действия общественников.

«А вот некоторых из вас нациками я и правда называю – и искренне в этом уверена. Если вы себя такими не считаете, у вас есть прекрасная возможность поменять это мнение, раз уж моя скромная либеральная персона так вам не дает покоя. С удовольствием поговорю с вами про избиения мигрантов, самоуправство, срывы концертов, угрозы людям, коловраты на телах сторонников и прочее», – заключила Собчак.
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«Очень горевал и плакал навзрыд»: раскрыто, почему Владимир Кузьмин не простился с младшим братом
Актриса Вера Сотникова заявила, что Владимир Кузьмин умер бы на похоронах брата
13 мая 2025, 17:48

Владимир Кузьмин (фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

Актриса Вера Сотникова и дочь Александра Кузьмина стали гостями шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Они раскрыли, почему музыкант Владимир Кузьмин не приехал на похороны брата.
После похорон Александра Кузьмина поклонники ещё долго обсуждали, почему исполнитель хита «Белые, дикие кони» не счёл нужным проститься с близким родственником. Многие осудили музыканта за такой шаг. Однако друзья и близкие поспешили прояснить ситуацию.

«Он просто не мог приехать на похороны. Если бы он приехал, он бы сам умер», – отметила Сотникова.
Дочь покойного Сюзанна, как выяснилось, не обижается на знаменитого дядю. Она подчеркнула, что Владимир очень тяжело воспринял новость о смерти родного брата.

«Есть личное – а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд», – рассказала девушка.
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#музыкант
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Актриса из сериала «След» Калашникова хочет избавиться от квартиры за 23 миллиона рублей
Звездач: актриса Калашникова продает квартиру в Москве за 23 млн рублей
13 мая 2025, 17:39

Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash)

Актриса и модель Анна Калашникова выставила на продажу свою квартиру в Москве, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Звезда планирует получить за жилье 23 миллиона 350 тысяч рублей.

Недвижимость актрисы из сериала «След» находится в элитном жилом комплексе. Цена за один квадратный метр превышает 500 тысяч рублей. Всего этих квадратных метров — 44. Жилище состоит из двух комнат и кухни.

В объявлении говорилось, что в квартире сделан дорогостоящий ремонт. На фотографиях артистка показала интерьер: в комнатах располагается мебель, которую изготовили специально на заказ. Еще из окон квартиры открывается живописный вид на Москву.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева.

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#деньги
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#актриса
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Вован из «Реальных пацанов» высказался об отношениях с дочерью после суда – потребовался психолог
Актёр Владимир Селиванов рассказал про общение с дочерью
13 мая 2025, 17:29

Владимир Селиванов (фото: Telegram @vavanteam)

В прошлом году актёр Владимир Селиванов, более известный по роле Вована в сериале «Реальные пацаны», попытался через суд забрать семилетнюю дочь у бывшей супруги. Он утверждал, что она негативно влияет на ребёнка, однако девочку всё-таки оставили с Викторией Маркиной.
К счастью, бывшая супруга не стала воспрепятствовать общению отца с дочерью, поэтому у него есть возможность проводить с ней много времени. Однако разборки родителей сказались на девочке, поэтому актёр принял решение водить её к психологу.

«Мы по очереди всех наших детей водим на терапию и занимаемся сами. Работаем над психологическим здоровьем деток сейчас, чтобы им не пришлось потом, во взрослой жизни, вспоминать свое детство... Так, сначала поработали с младшей, Соней, а вчера впервые я привел к этому терапевту Еву», – поделился Селиванов в беседе с изданием «7Дней.ru».
Актёр отметил, что перенял увлечение психологией у нынешней жены Александры Калмыковой. Пара сошлась в 2023 году, а в прошлом году супруга родила ему сына Кирилла.

«Моя супруга пришла в мою жизнь таким проработанным человеком. И я ей часто задаю вопрос: «Почему с тобой так легко?» Она говорит, что поработала над собой с помощью психотерапевтов. И я сам этим проникся, у меня нет никакого скепсиса, я вижу результат», – подчеркнул звезда «Реальных пацанов».
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«Это всё глупость»: Илья Авербух прокомментировал скандал вокруг слов о Лизе Арзамасовой
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#скандал
#суд
#семья
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«Это всё глупость»: Илья Авербух прокомментировал скандал вокруг слов о Лизе Арзамасовой
13 мая 2025, 17:19

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Фигурист Илья Авербух оказался в центре скандала после интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал о своей первой встрече с будущей женой — актрисой Лизой Арзамасовой. На момент знакомства девушке было 15 лет. Они встретились на проекте «Лед и пламень» в 2010 году.
В беседе Авербух отметил, что, по его мнению, Арзамасова уже тогда «не была ребёнком», назвав её «женщиной, у которой всё было». Эта формулировка вызвала волну возмущения в соцсетях и активное обсуждение в СМИ.

Журналисты Super обратились к Авербуху за пояснением, однако он отреагировал резко.

«Это глупость какая-то всё. Что за чушь, вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чём разбираться, пожалуйста, всё», — сказал он.

Напомним, что Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году. На сегодняшний день они воспитывают двоих детей.

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Ксения Бородина ответила на негативные комментарии по поводу ее губ

Джиган рассказал о своем первом сексе: «Это было с цыганкой»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Ксения Бородина ответила на негативные комментарии по поводу ее губ
13 мая 2025, 17:02

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксению Бородину задевают регулярные комментарии с критикой о её внешности, в частности — о губах. В социальных сетях телеведущая выразила возмущение и опубликовала сообщения от подписчиков, критикующих её внешность. Она также приложила фотографии людей, которые написали ей неприятности.
«Вы психически не здоровы, если вас так волнуют чужие губы. Нормальным людям не до обсуждения чужих губ на лице и не только на лице! У них свои заботы и дела. Давайте закроем эту тему, займитесь своей внешностью и своим внутренним миром», — написала Бородина.

Кроме того, она призналась, что из-за постоянного негатива у неё возникает желание отстраниться от аудитории, несмотря на попытки не реагировать на критику.

«Я долго не обращаю внимание, не ругаюсь, но если каждый день читать это от вас, то хочется просто закрыться и ничего вам не выставлять», — добавила она.

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