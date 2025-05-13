«Поговорю про избиения мигрантов и самоуправство»: Собчак анонсировала встречу с «Русской общиной»

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак в скором времени может встретиться с представителями движения «Русская община». Журналистка согласилась пообщаться с лидерами общественной организации и обсудить с ними волнующие обе стороны вопросы.
Блогер опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» пост, посвящённый будущей встрече. В нём Собчак сообщила, что члены общины из Калужской области пригласили в гости её и дизайнера Артемия Лебедева.
Поводом для встречи стала произошедшая во Всеволожске ситуация, когда дружинники пытались попасть в квартиру к некоему человеку. В результате, там вспыхнул пожар и человек погиб. Собчак, узнав о случившемся, осудила действия общественников.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Поводом для встречи стала произошедшая во Всеволожске ситуация, когда дружинники пытались попасть в квартиру к некоему человеку. В результате, там вспыхнул пожар и человек погиб. Собчак, узнав о случившемся, осудила действия общественников.
«А вот некоторых из вас нациками я и правда называю – и искренне в этом уверена. Если вы себя такими не считаете, у вас есть прекрасная возможность поменять это мнение, раз уж моя скромная либеральная персона так вам не дает покоя. С удовольствием поговорю с вами про избиения мигрантов, самоуправство, срывы концертов, угрозы людям, коловраты на телах сторонников и прочее», – заключила Собчак.Читайте также:
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Анастасия Чинкова