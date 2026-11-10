Звезду «Движения вверх» Кузьму Сапрыкина задержали в Минске после двух пьяных скандалов

10 ноября 2026, 12:41

Актёру Кузьме Сапрыкину грозит запрет на въезд в Беларусь

Кузьма Сапрыкин (Фото: Instagram* / @kuzma_saprykin)

Актёра Кузьму Сапрыкина, известного по фильму «Движение вверх», задержали в Минске после двух скандальных инцидентов за сутки. По данным Mash, сначала артист поссорился с сотрудниками ресторана быстрого питания KFC, а после освобождения из изолятора временного содержания устроил новый дебош в кафе «Васильки».