Звезду «Движения вверх» Кузьму Сапрыкина задержали в Минске после двух пьяных скандалов
Актёра Кузьму Сапрыкина, известного по фильму «Движение вверх», задержали в Минске после двух скандальных инцидентов за сутки. По данным Mash, сначала артист поссорился с сотрудниками ресторана быстрого питания KFC, а после освобождения из изолятора временного содержания устроил новый дебош в кафе «Васильки».
Первый конфликт произошёл 8 ноября. Сапрыкин повздорил с персоналом заведения и в результате оказался в изоляторе временного содержания. Однако на этом неприятности не закончились. Вскоре после освобождения актёр отправился в другое кафе, где громко ругался, стучал по столу, требовал принести заказ и напоминал сотрудникам о своей известности.
Позже между артистом и его знакомым произошёл конфликт. Мужчина предложил Сапрыкину пройти лечение от алкогольной зависимости, после чего актёр, по данным издания, ударил приятеля по лицу. Кроме того, он матерился, бил посуду и провоцировал окружающих на драку. Знакомый обратился с заявлением в милицию.
Последние полтора года Сапрыкин пытается справиться с алкогольной зависимостью. По данным издания, он несколько раз проходил кодирование, а сейчас занимается с регрессологом. Сам актёр от комментариев отказался.
Сапрыкина задержали в рамках административного дела. Тем временем в суд направили документы, касающиеся возможного запрета на въезд артиста в Беларусь сроком на пять лет.
Ранее актёра уже подозревали в наркотическом опьянении во время съёмок. После этой истории, как сообщается, он более года оставался без новых ролей. Среди проектов, в которых снимался Сапрыкин, — «Химкинские ведьмы», «Отпуск», «Балабол» и «Девушки с Макаровым».
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