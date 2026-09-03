«Это всё отёки»: Виктория Дайнеко раскрыла правду о своей беременности

03 сентября 2026, 14:07

Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Поклонники заподозрили певицу Викторию Дайнеко в беременности после эфира на «Авторадио» в платье свободного кроя. В личном блоге артистка ответила на эти слухи.





Многие поспешили поздравить Викторию с будущим пополнением, но она возмутилась домыслами.

«Говорят, что за платьем я прятала очень большой живот на последних сроках беременности... Почему, если надела платье, то значит беременная? Честно, от всеобщей бестактности дёргается глаз. Никогда не пишите таких вещей девушкам, если не планируете их обидеть/оскорбить/задеть/расстроить и прочее. Да, я поправилась на четыре килограмма за две недели», — заявила она.