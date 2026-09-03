Певица Sabi и девушка на самокате не поделили дорогу в центре города
Певица Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова) стала участницей дорожного инцидента с девушкой на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «МУЗ-ТВ».
Самокатчица заявила исполнительнице хита «Базовый минимум», что та едва не сбила её на своём автомобиле. Певица не согласилась с такой трактовкой и пояснила, что успела резко затормозить и тем самым предотвратила столкновение.
Потерпевшая расплакалась, а Сабина успокоила её и сообщила, что сама займётся вопросом ремонта своего транспортного средства. Артистка обняла напуганную девушку и отметила, что повреждения машины — это мелочи по сравнению с тем, что могло случиться.
Sabi — российская певица и автор песен. Её трек «Базовый минимум», записанный совместно с Мией Бойко, стал вирусным в соцсетях и вошёл в число главных трендов прошлого года.
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