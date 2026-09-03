Певица Sabi и девушка на самокате не поделили дорогу в центре города

03 сентября 2026, 13:05

Певица Sabi попала в дорожный инцидент с девушкой на самокате

Сабина Мамедова (Фото: Instagram* @sabi_miss)

Певица Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова) стала участницей дорожного инцидента с девушкой на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «МУЗ-ТВ».