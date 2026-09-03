«Убитую» квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы продают за 170 млн рублей
Квартиру Владимира Высоцкого выставили на продажу за 170 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, покупатели получат 120 квадратных метров в центре Москвы, но в помещении требуется капитальный ремонт.
Жильё на 1-й Тверской-Ямской сохранило только пол, мебели практически не осталось. Главное преимущество — высокие потолки. Продажей занимается один из сыновей артиста в закрытом формате.
Изначально объект планировали отдавать за 150 миллионов, позднее цена выросла на 20 миллионов. Дом построили почти 90 лет назад, он сохраняет статус исправного. Риелторы предупреждают: возможны сложности с коммунальными системами, инженерные сети требуют постоянного внимания.
Квартиру продают без спешки, в ней никто не живёт, родственники решили избавиться от простаивающего актива. Именно в этой квартире Высоцкий прожил долгое время, проводил знаменитые квартирники и собирал друзей.
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