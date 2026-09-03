«Убитую» квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы продают за 170 млн рублей

03 сентября 2026, 13:40

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Квартиру Владимира Высоцкого выставили на продажу за 170 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, покупатели получат 120 квадратных метров в центре Москвы, но в помещении требуется капитальный ремонт.