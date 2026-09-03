Критик раскрыл, что на самом деле скрывает хит Шуфутинского «3 сентября»
Критик Соседов назвал песню Шуфутинского «3 сентября» обычной и скучной
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил знаменитый хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» и назвал его обычным. Журналист не считает композицию уникальной.
В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что подобных песен существует множество, а широкую популярность «3 сентября» получила благодаря социальным сетям.
«Была себе вполне неплохая, приятная, но ничем не примечательная песня. Я бы даже сказал, очень скучная песня и тоскливая. Её знали, иногда пели. Но вторую жизнь она обрела, когда молодёжь её запустила в различные социальные сети. Не случись этого — никто её сегодня не пел бы», — пояснил критик.Он добавил, что Шуфутинский должен благодарить интернет за вторую возможность оставаться на сцене и получать приглашения на корпоративы.