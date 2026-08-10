Ваня Дмитриенко после рекордного концерта в «Лужниках» отправился в Америку

10 августа 2026, 16:21

Певец Ваня Дмитриенко встретился с блогером Владом А4 в Нью-Йорке

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко рассказал в соцсетях, что после масштабного сольного концерта отправился вместе с мамой и сестрой в США. Сейчас 20-летний певец проводит время в Нью-Йорке, где неожиданно встретился с одним из самых популярных российских блогеров — Владом А4.