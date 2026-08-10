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Ваня Дмитриенко после рекордного концерта в «Лужниках» отправился в Америку

Певец Ваня Дмитриенко встретился с блогером Владом А4 в Нью-Йорке
Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко рассказал в соцсетях, что после масштабного сольного концерта отправился вместе с мамой и сестрой в США. Сейчас 20-летний певец проводит время в Нью-Йорке, где неожиданно встретился с одним из самых популярных российских блогеров — Владом А4.



Кадрами встречи артист поделился в своём Telegram-канале. Судя по опубликованным видео, Ваня и Влад пересеклись во время прогулки по Нью-Йорку.

Дмитриенко не стал раскрывать подробности их разговора и не рассказал, была ли встреча случайной или за ней стоит какой-то совместный проект. Поэтому поклонникам остаётся только гадать, стоит ли ждать от знаменитостей нового контента или коллаборации.

Для Вани поездка в США стала продолжением насыщенного периода в карьере. В начале августа певец попал в Книгу рекордов России после выступления в «Лужниках».

20-летний артист установил рекорд как самый молодой исполнитель, которому удалось собрать на сольном концерте на стадионе 70 тысяч зрителей. После выступления Дмитриенко вручили официальный сертификат, подтверждающий достижение.

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