Ваня Дмитриенко после рекордного концерта в «Лужниках» отправился в Америку
Ваня Дмитриенко рассказал в соцсетях, что после масштабного сольного концерта отправился вместе с мамой и сестрой в США. Сейчас 20-летний певец проводит время в Нью-Йорке, где неожиданно встретился с одним из самых популярных российских блогеров — Владом А4.
Кадрами встречи артист поделился в своём Telegram-канале. Судя по опубликованным видео, Ваня и Влад пересеклись во время прогулки по Нью-Йорку.
Дмитриенко не стал раскрывать подробности их разговора и не рассказал, была ли встреча случайной или за ней стоит какой-то совместный проект. Поэтому поклонникам остаётся только гадать, стоит ли ждать от знаменитостей нового контента или коллаборации.
Для Вани поездка в США стала продолжением насыщенного периода в карьере. В начале августа певец попал в Книгу рекордов России после выступления в «Лужниках».
20-летний артист установил рекорд как самый молодой исполнитель, которому удалось собрать на сольном концерте на стадионе 70 тысяч зрителей. После выступления Дмитриенко вручили официальный сертификат, подтверждающий достижение.
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