«Вульгарно»: Поклонники раскритиковали откровенное фото Ольги Орловой из отпуска

04 июня 2026, 19:31

Поклонники раскритиковали Ольгу Орлову за образ без бюстгальтера

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова в своём блоге опубликовала подборку снимков из путешествия. Однако фото у поклонников вызвали не восхищение, а критику.





Часть комментаторов привлекла не красота Грузии, а грудь 48-летней артистки. Ольга, судя по фото, надела тонкую майку без бюстгальтера, и это вызвало негатив публики. Некоторые комментаторы и вовсе предположили, что на снимке специальное бельё с имитацией анатомических деталей.

«Ольга — провокатор. Сейчас опять завистники будут писать про грудь», «Вульгарно смотрится», «В таком возрасте и такие откровения. Стыд», — написали критики в комментариях.