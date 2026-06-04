«Вульгарно»: Поклонники раскритиковали откровенное фото Ольги Орловой из отпуска
Поклонники раскритиковали Ольгу Орлову за образ без бюстгальтера
Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова в своём блоге опубликовала подборку снимков из путешествия. Однако фото у поклонников вызвали не восхищение, а критику.
Часть комментаторов привлекла не красота Грузии, а грудь 48-летней артистки. Ольга, судя по фото, надела тонкую майку без бюстгальтера, и это вызвало негатив публики. Некоторые комментаторы и вовсе предположили, что на снимке специальное бельё с имитацией анатомических деталей.
«Ольга — провокатор. Сейчас опять завистники будут писать про грудь», «Вульгарно смотрится», «В таком возрасте и такие откровения. Стыд», — написали критики в комментариях.Сама артистка предпочла проигнорировать замечания.
Ранее Ольга Орлова рассказала об отдыхе со взрослым сыном в Японии. Телеведущая призналась, что семья осталась в полном восторге от путешествия.