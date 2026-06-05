Экс-солистка группы «Demo» подала в суд на хейтеров из-за обвинений в инцесте
Экс-солистка группы «Demo» Александра Зверева обратилась в суд из-за хейтеров, которые обвиняют её в инцесте. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 45-летняя исполнительница хита «Солнышко» решила привлечь к ответственности создателей и участников Telegram-канала, где её регулярно травят.
Сообщество «для души» появилось два года назад, сейчас в нём состоят почти 300 человек. Ненавистники жёстко критикуют образ жизни и внешность певицы, выбирают самые неудачные снимки и ежедневно оскорбляют её.
Насмешками дело не ограничивается: хейтеры заявляют об инцесте — по их мнению, Зверева проявляет излишнюю тактильность к своим подрастающим сыновьям. Терпение бывшей солистки «Demo» закончилось, и она подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Третьим лицом по делу выступает Telegram как платформа, где распространяют слухи и осуществляют травлю. Сейчас Зверева живёт в США и воспитывает четверых детей. Она ведёт личный блог, проводит женские ретриты и практики для мам на основе нетрадиционной медицины.
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