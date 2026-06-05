Экс-солистка группы «Demo» подала в суд на хейтеров из-за обвинений в инцесте

05 июня 2026, 09:56

Саша Зверева подала иск о защите чести и достоинства из-за обвинений в инцесте

Александра Зверева (Фото: Telegram @sashazverevala)

Экс-солистка группы «Demo» Александра Зверева обратилась в суд из-за хейтеров, которые обвиняют её в инцесте. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 45-летняя исполнительница хита «Солнышко» решила привлечь к ответственности создателей и участников Telegram-канала, где её регулярно травят.