29 ноября 2026, 22:28

Дочь Михаила Турецкого призналась, что сама пишет себе хейтерские комментарии

Эммануэль Турецкая (Фото: Instagram* / @emchikus)

Певица Эммануэль Турецкая, дочь Михаила Турецкого, призналась в интервью Светлане Бондарчук, что иногда сама оставляет под своими публикациями негативные комментарии. Артистка регулярно сталкивается с критикой в интернете: пользователи обсуждают ее внешность и творчество, а также сравнивают со знаменитым отцом.





При этом Эммануэль не воспринимает хейт исключительно как неприятное явление. По ее мнению, негативные высказывания могут привлекать дополнительное внимание к человеку и даже провоцировать аудиторию активнее его поддерживать. Поэтому порой певица сама становится участницей этой своеобразной игры.



Турецкая объяснила, что иногда использует провокационный прием, чтобы вызвать обсуждение вокруг своей персоны. В ее представлении критика способна запустить цепную реакцию: одни пользователи осуждают, другие вступаются за артиста, а в итоге публикация получает дополнительное внимание.





«Я иногда сама себе пишу хейтерские комментарии. Потому что люди очень часто не любят поддерживаться, а когда тебе написали хейт, кто-то хочет за тебя сразу вступиться и это разжигает какую-то естественную и искусственную драму», — рассказала Эммануэль.