После долгой размолвки с родными: Бритни Спирс провела вечер с сыном Шоном Престоном
Бритни Спирс сходила на ужин с сыном после воссоединения с семьёй
44-летняя Бритни Спирс встретилась со своим 21-летним сыном Шоном Престоном. Мать и сын вместе поужинали в итальянском ресторане Sartiano’s в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.
Встреча состоялась на следующий день после Дня благодарения, который певица провела в кругу семьи в Луизиане — родном для неё штате. Как пишет издание, на праздничном ужине присутствовали оба сына Бритни: Шон и Джейден.
Недавно Спирс сообщила подписчикам, что ей удалось наладить отношения с родственниками, с которыми она долгое время не поддерживала связь. В личном блоге артистка призналась, что рада восстановлению семейных отношений, и поделилась сожалением о прежних конфликтах.
«Я так счастлива, что у меня такая прекрасная семья. Мне очень жаль, что я поднимала старые проблемы, но, думаю, я делала это, потому что понимала, что мне нужно защитить своё сердце. Моё упрямство детское и нелепое», — написала певица.Кроме того, Бритни попросила прощения у близких за то, что выносила подробности семейных разногласий на публику, хотя, по её словам, лично с родственниками эти вопросы не обсуждала. Позже публикация была удалена.