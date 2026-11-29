29 ноября 2026, 21:15

Бритни Спирс сходила на ужин с сыном после воссоединения с семьёй

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

44-летняя Бритни Спирс встретилась со своим 21-летним сыном Шоном Престоном. Мать и сын вместе поужинали в итальянском ресторане Sartiano’s в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.





Встреча состоялась на следующий день после Дня благодарения, который певица провела в кругу семьи в Луизиане — родном для неё штате. Как пишет издание, на праздничном ужине присутствовали оба сына Бритни: Шон и Джейден.



Недавно Спирс сообщила подписчикам, что ей удалось наладить отношения с родственниками, с которыми она долгое время не поддерживала связь. В личном блоге артистка призналась, что рада восстановлению семейных отношений, и поделилась сожалением о прежних конфликтах.





«Я так счастлива, что у меня такая прекрасная семья. Мне очень жаль, что я поднимала старые проблемы, но, думаю, я делала это, потому что понимала, что мне нужно защитить своё сердце. Моё упрямство детское и нелепое», — написала певица.