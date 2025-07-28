«Мальдивский дачный вариант»: Анастасия Волочкова обняла дерево на Мальдивах
Анастасия Волочкова обняла дерево на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова поделилась фотографией, на которой она обнимает пальму на Мальдивах. Как оказалось, звезда посетила остров в 26-й раз за последние 13 лет.
В последней публикации в соцсети Instagram* балерина поделилась фото, на котором она обвила ногами и руками дерево. Пост был подписан так:
«Вспоминая прекрасный Мальдивский остров».
На протяжении всего времени пребывания на Мальдивах Анастасия регулярно постила фотографии с отдыха. Как оказалось, на курорт она приехала вместе с танцором балета Марчелом Абаби, который является ее давним знакомым. На протяжении всего отпуска Волочкова постоянно признавалась в любви к острову. Это и не удивительно, ведь за последние 13 лет она приезжала сюда 26 раз.
«Это уже 26-й мой визит на Мальдивские острова. Я сюда езжу, как на дачу: два раза в год как минимум. Получается такой мальдивский дачный вариант, по-волочковски», — заявляла Анастасия.