«Мальдивский дачный вариант»: Анастасия Волочкова обняла дерево на Мальдивах

28 июля 2025, 02:57

Анастасия Волочкова обняла дерево на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась фотографией, на которой она обнимает пальму на Мальдивах. Как оказалось, звезда посетила остров в 26-й раз за последние 13 лет.





В последней публикации в соцсети Instagram* балерина поделилась фото, на котором она обвила ногами и руками дерево. Пост был подписан так:





«Вспоминая прекрасный Мальдивский остров».

«Это уже 26-й мой визит на Мальдивские острова. Я сюда езжу, как на дачу: два раза в год как минимум. Получается такой мальдивский дачный вариант, по-волочковски», — заявляла Анастасия.