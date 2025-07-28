«Это какой-то овощ»: Бьянка, Леша Свик и Савичева не смогли узнать классиков русской поэзии

28 июля 2025, 02:00

Бьянка призналась, что считала Бориса Пастернака каким-то овощем

Бьянка (Фото: Telegram/biankanumber1)

Звездам российского шоу-бизнеса предложили угадать классиков русской поэзии по их портретам. Как оказалось, знаменитости не столь подкованы в отечественной литературе. К тому же при опросе выяснились интересные детали об эрудиции наших звезд.





Автор хита «Малиновый свет» Леша Свик перепутал Сергея Есенина с Владимиром Маяковским. Когда певцу показали портрет юного Лермонтова, то он произнес: «Достоевский? Гоголь!».



Супруга рэпера ST Ассоль Васильева разглядела в портрете Маяковского Лермонтова. При этом когда ей показали лицо Михаила Юрьевича, то она назвала того Пушкиным.



Бьянка ярче всех поучаствовала в опросе и даже сравнила одного из классиков с овощем. Как пишет Starhit, певица решила не просто проверить эрудицию, но и пройтись по внешности поэтов. По ее словам, молодой Маяковский выглядел как алкоголик.





«Вот так он выглядел?! Как алкаш?!» — воскликнула она.

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«Знаешь, чем-то на Фадеева тут похож в молодости», — сказала Юлия.