«Это какой-то овощ»: Бьянка, Леша Свик и Савичева не смогли узнать классиков русской поэзии
Звездам российского шоу-бизнеса предложили угадать классиков русской поэзии по их портретам. Как оказалось, знаменитости не столь подкованы в отечественной литературе. К тому же при опросе выяснились интересные детали об эрудиции наших звезд.
Автор хита «Малиновый свет» Леша Свик перепутал Сергея Есенина с Владимиром Маяковским. Когда певцу показали портрет юного Лермонтова, то он произнес: «Достоевский? Гоголь!».
Супруга рэпера ST Ассоль Васильева разглядела в портрете Маяковского Лермонтова. При этом когда ей показали лицо Михаила Юрьевича, то она назвала того Пушкиным.
Бьянка ярче всех поучаствовала в опросе и даже сравнила одного из классиков с овощем. Как пишет Starhit, певица решила не просто проверить эрудицию, но и пройтись по внешности поэтов. По ее словам, молодой Маяковский выглядел как алкоголик.
«Вот так он выглядел?! Как алкаш?!» — воскликнула она.
Как оказалось, Бьянка в одно время даже и не знала о существовании лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. Певица заявила, что автора романа «Доктор Живаго» в свое время считала каким-то овощем. Видимо, все из-за необычной фамилии классика.
Юлия Савичева скромнее ответила на вопросы, но тоже не смогла узнать Пастернака. Звезда удивилась от самой себя по данному поводу.
«Знаешь, чем-то на Фадеева тут похож в молодости», — сказала Юлия.