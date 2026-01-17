Сидни Суини появилась на OnlyFans — фанаты возмущены
В сети обсуждают появление Сидни Суини на платформе OnlyFans, однако реальность оказалась не такой прямолинейной, как показалось на первый взгляд. Об этом сообщает Super.
Аккаунт был создан не самой актрисой, а её героиней Кэсси из грядущего сезона сериала «Эйфория». Тем не менее это не остановило волну критики со стороны поклонников шоу.
Многие фанаты возмутились тем, что персонаж Суини вновь оказывается в максимально сексуализированном контексте. По их мнению, актрису и без того часто воспринимают исключительно через призму внешности, а новая сюжетная линия лишь усиливает эту объективизацию. В комментариях зрители призывают создателей сериала «дать Сидни больше глубины» и перестать сводить её образ к телу.
Недоумение вызвали и другие сюжетные решения. Пользователи обратили внимание, что героиня Зендеи по-прежнему показана через зависимость от запрещённых веществ, в то время как линия Кэсси вновь строится вокруг обнажения и сексуального внимания.
