«Влипнуть можно и без нарушений»: Прохор Шаляпин рассказал о странной истории с участковым

17 января 2026, 19:56

Прохор Шаляпин рассказал, почему участковый его заблокировал

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин признался на подкасте «Заметки адвоката Кузьмина», что считает себя законопослушным гражданином и старается не иметь проблем с правоохранительными органами.





Однако однажды он всё же оказался в неприятной ситуации, из-за которой участковый добавил его номер телефона в чёрный список.



По словам артиста, конфликт произошёл на фоне активности соседей, которых он в шутку назвал «сектой 60+». Вместе с инициативной группой жильцов Прохор решил пожаловаться на одну из проблем, но итог оказался неожиданным — после обращения участковый перестал выходить с ним на связь.





«Участковый меня заблокировал <…> А так закон я не нарушаю. Просто, понимаете, даже если не нарушаешь закон, ты можешь в какую‑то историю влипнуть», — рассказал Шаляпин, подчеркнув, что крайне редко сталкивается с полицией.