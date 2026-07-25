Карди Би рассказала, что после долгого перерыва готова снова впустить романтику в свою жизнь
Карди Би призналась, что больше не хочет оставаться одинокой
Карди Би заявила, что завершила период, когда полностью отказывалась от личной жизни и была сосредоточена только на работе. В прямом эфире артистка призналась, что теперь снова готова к знакомствам и новым отношениям.
По словам рэперши, во время последнего гастрольного тура она сознательно избегала романтики: не ходила на свидания, не флиртовала и практически не интересовалась отношениями.
«Я не собираюсь быть одинокой до конца своей жизни. Я была одна на протяжении всего своего тура. Одинокая, ни с кем не общалась, ни с кем не флиртовала, вообще ничего такого», — рассказала Карди Би.После окончания тура артистка решила больше времени уделять себе — начала путешествовать, встречаться с друзьями и позволять себе отдыхать от плотного рабочего графика.
При этом Карди Би призналась, что теперь хочет вернуть в жизнь больше эмоций и романтики. Рэперша с юмором отметила, что, возможно, ей стоит внимательнее выбирать партнёров, но полностью отказываться от отношений она больше не намерена.
«Могу ли я выбирать мужчин получше? Наверное. Может быть. Но я не буду одинокой вечно. Мне нужны развлечения», — поделилась артистка.