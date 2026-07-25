Карди Би рассказала, что после долгого перерыва готова снова впустить романтику в свою жизнь

25 июля 2026, 18:57

Карди Би призналась, что больше не хочет оставаться одинокой

Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

Карди Би заявила, что завершила период, когда полностью отказывалась от личной жизни и была сосредоточена только на работе. В прямом эфире артистка призналась, что теперь снова готова к знакомствам и новым отношениям.





По словам рэперши, во время последнего гастрольного тура она сознательно избегала романтики: не ходила на свидания, не флиртовала и практически не интересовалась отношениями.





«Я не собираюсь быть одинокой до конца своей жизни. Я была одна на протяжении всего своего тура. Одинокая, ни с кем не общалась, ни с кем не флиртовала, вообще ничего такого», — рассказала Карди Би.

«Могу ли я выбирать мужчин получше? Наверное. Может быть. Но я не буду одинокой вечно. Мне нужны развлечения», — поделилась артистка.