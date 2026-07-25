Регина Тодоренко рассказала, как развлекает детей во время отдыха в Баку
Тодоренко призналась, что в Баку нашлось множество семейных развлечений
Регина Тодоренко поделилась, как проходит отдых с детьми в Баку. На фестивале Dream Fest телеведущая рассказала корреспонденту Super, что старается сделать поездку насыщенной и интересной для всей семьи.
По словам Регины, в Баку оказалось много мест, где можно провести время с детьми. Семья уже успела посетить парки развлечений, спортивные площадки и другие локации для отдыха.
«Здесь столько всего есть: здесь есть лунопарк, аквапарк, и не один. Здесь есть цирк, огромное количество площадок», — рассказала Тодоренко.Особое внимание телеведущая уделяет активному отдыху. Она отметила, что старшие дети уже попробовали себя в паделе — популярном виде спорта, который сочетает элементы тенниса и сквоша. Младший сын Регины пока только наблюдает за братьями, но, как шутит мама, в будущем тоже присоединится.
«Здесь есть падел, мои детки играют в падел. Ну, десятимесячный пока не играет, но он будет», — с улыбкой поделилась ведущая.Кроме того, семья проводит время у бассейна и на побережье Каспийского моря. Тодоренко призналась, что ей нравится возможность совмещать рабочую поездку с полноценным семейным отдыхом и находить занятия, интересные детям разного возраста.