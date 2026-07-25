Регина Тодоренко рассказала, как развлекает детей во время отдыха в Баку

25 июля 2026, 18:40

Тодоренко призналась, что в Баку нашлось множество семейных развлечений

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко поделилась, как проходит отдых с детьми в Баку. На фестивале Dream Fest телеведущая рассказала корреспонденту Super, что старается сделать поездку насыщенной и интересной для всей семьи.





По словам Регины, в Баку оказалось много мест, где можно провести время с детьми. Семья уже успела посетить парки развлечений, спортивные площадки и другие локации для отдыха.





«Здесь столько всего есть: здесь есть лунопарк, аквапарк, и не один. Здесь есть цирк, огромное количество площадок», — рассказала Тодоренко.

«Здесь есть падел, мои детки играют в падел. Ну, десятимесячный пока не играет, но он будет», — с улыбкой поделилась ведущая.