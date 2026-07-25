Ханна рассказала о семейных традициях с Пашу

25 июля 2026, 19:16

Ханна призналась, что в их семье неизменными остаются шашлыки и сбор грибов

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна поделилась семейными традициями, которые они с супругом, продюсером Пашу, стараются сохранять несмотря на плотный рабочий график. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru певица рассказала, что особое место в их жизни занимают простые домашние ритуалы.





По словам артистки, семья любит проводить время на природе: собирать грибы, устраивать уютные вечера у камина и жарить маршмеллоу. Однако в этом году найти время для отдыха оказалось непросто.





«Традиции всегда одни — это собирать грибы, сидеть у камина, жарить маршмеллоу. Насколько часто это получается — зависит от графика. В этом году первая половина лета была максимально рабочая. Надеюсь, что несколько дней удастся отдохнуть, а пока в рабочем режиме», — рассказала Ханна.