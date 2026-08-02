02 августа 2026, 17:27

Артем Крылов (Фото: Instagram*@ jamesdgriz)

Актеру Артему Крылову, знакомому миллионам зрителей по роли обаятельного вампира Кая в культовом сериале «Сплит», а также по ярким работам в картинах «Вольная грамота», «Укрощение свекрови» и «Одна жизнь на двоих», 3 августа исполняется 35 лет. За его плечами более 60 ролей в кино и сериалах, режиссерские эксперименты и статус одного из самых востребованных актеров кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





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Биография Артёма Крылова

Артем Крылов (Фото: Instagram*@ jamesdgriz)

«Думаю, закрепится ли за мной это амплуа, зависит только от меня и того, смогу ли я убедить людей в своей разноплановости. Если да — то честь мне и хвала, если нет — значит, как актер я и рубля не стою», — рассуждал он в интервью телеканалу «ТЕТ» в 2011 году.

Личная жизнь Крылова

«Изначально она сказала мне: "Я беременна, у нас с тобой будет ребёнок". Потом вдруг ушла от меня — и всё. Кристина меня бросила, сказав: «Ты мне не нужен, я всё буду делать сама». Но уже до этого, как раз по срокам, она снималась с Петренко. Я не знаю, но мне сказали в итоге, что это вообще его ребенок», — делился Крылов с журналистами издания life.ru.

Артем Крылов и Василина Октябрьская с детьми (Фото: Instagram*@ jamesdgriz)

Как сейчас живет актер