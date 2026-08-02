Уход беременной невесты к Петренко, отказ от вуза ради съемок и счастье с режиссером: как сегодня живет звезда «Сплита» Артем Крылов?
Актеру Артему Крылову, знакомому миллионам зрителей по роли обаятельного вампира Кая в культовом сериале «Сплит», а также по ярким работам в картинах «Вольная грамота», «Укрощение свекрови» и «Одна жизнь на двоих», 3 августа исполняется 35 лет. За его плечами более 60 ролей в кино и сериалах, режиссерские эксперименты и статус одного из самых востребованных актеров кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Артёма КрыловаАртем Крылов родился 3 августа 1991 года в Санкт-Петербурге, в интеллигентной семье, далекой от мира искусства. Он рос тихим и прилежным ребенком, учился в спецшколе с углубленным изучением иностранных языков и собирался связать жизнь с лингвистикой. Однако судьба распорядилась иначе: еще в восьмом классе он попал на съемочную площадку молодежного сериала «ОБЖ-2», и этот опыт перевернул его сознание. Получив аттестат, Артем поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, которую, впрочем, покинул в 2012 году по собственному желанию, решив, что практика в кадре важнее теории в стенах вуза.
Настоящий взрыв популярности случился в 2011 году, когда на экраны вышла мистическая сага «Сплит». Роль 400-летнего вампира Кая Потоцкого сделала Крылова кумиром молодежи. Сам актер признавался, что персонаж дался ему легко из-за схожести характеров.
«Думаю, закрепится ли за мной это амплуа, зависит только от меня и того, смогу ли я убедить людей в своей разноплановости. Если да — то честь мне и хвала, если нет — значит, как актер я и рубля не стою», — рассуждал он в интервью телеканалу «ТЕТ» в 2011 году.Он не только сыграл главную роль, но и исполнил песню «Будь со мной», вошедшую в саундтрек. С тех пор фильмография Крылова начала стремительно пополняться: «Наружное наблюдение», «Две легенды», «Ангел или демон», «Большие деньги» и, конечно, громкая роль в историческом сериале «Вольная грамота».
Личная жизнь КрыловаЛичная жизнь голубоглазого красавца всегда была предметом пристального внимания и пересудов. Первой женой Артёма стала актриса Анастасия Немировская, старше него на четыре года. Пара познакомилась в театре во время работы над спектаклем «ГАЛА-каприз для Дали», но брак оказался недолгим и бездетным.
Однако по-настоящему громкий скандал разразился вокруг отношений Крылова с актрисой Кристиной Бродской, его партнершей по «Сплиту». Им приписывали бурный роман на съемочной площадке. Когда в 2014 году Кристина Бродская вышла замуж за актера Игоря Петренко и вскоре родила дочь, многие таблоиды заподозрили, что истинным отцом ребенка является Артем Крылов. Слухи подогревались цитатами из интервью, где близкие источники утверждали, что уход Кристины и ее беременность стали для Крылова ударом.
«Изначально она сказала мне: "Я беременна, у нас с тобой будет ребёнок". Потом вдруг ушла от меня — и всё. Кристина меня бросила, сказав: «Ты мне не нужен, я всё буду делать сама». Но уже до этого, как раз по срокам, она снималась с Петренко. Я не знаю, но мне сказали в итоге, что это вообще его ребенок», — делился Крылов с журналистами издания life.ru.Перешагнув 25-летний рубеж, Артем нашел успокоение в браке с актрисой и режиссером Василиной Октябрьской. В 2019 году у пары родился сын Артемий, а официально отношения были зарегистрированы только в декабре 2020 года. После свадьбы семья пополнилась еще одним сыном, которого назвали Иваном. Сейчас актер счастлив в браке, они с супругой ведут совместный подкаст «Окрыленный», посвященный психологии отношений, и воспитывают наследников.
Как сейчас живет актерАртём Крылов сейчас находится на пике карьеры. 2025 год выдался для него крайне урожайным. На экраны вышли мелодрама «Счастье на рыбьем меху», сериал «Мы в разводе», где он сыграл мужа главной героини, а также исторический проект «Павел. Первый и последний», в котором Крылов перевоплотился в Платона Зубова. Также зрители могли узнать голос актёра в мультфильме «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"», где он озвучил героя Рогнара.
В 2026 году к выходу с участием Крылова готовятся картины «Выжить во льдах», «Наследник», «Сокровища скифов» и «Стюардесса». Кроме того, историческая драма «Новороссия. Потемкин» вышла на экраны в марте этого года.