«Слезу пустила»: Диброва столкнулась с моментом, когда ребёнок начинает взрослую жизнь

02 августа 2026, 16:51

Полина Диброва отпустила 16-летнего сына в Турцию к семье его возлюбленной

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась с поклонниками трогательным событием из семейной жизни. Телеведущая призналась, что для неё начался новый этап — её старший сын впервые отправился в путешествие без родителей.





16-летний Александр улетел на каникулы в Турцию к своей возлюбленной и её семье. По словам Полины, она уже успела познакомиться с близкими девушки и поддержала решение сына провести время самостоятельно.





«У него появилась девочка. Мы познакомились с семьёй. Растут дети… Только из роддома забирали. Сегодня улетел в семью девочки на каникулы. Я даже слезу пустила», — рассказала Диброва.