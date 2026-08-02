«Слезу пустила»: Диброва столкнулась с моментом, когда ребёнок начинает взрослую жизнь
Полина Диброва отпустила 16-летнего сына в Турцию к семье его возлюбленной
Полина Диброва поделилась с поклонниками трогательным событием из семейной жизни. Телеведущая призналась, что для неё начался новый этап — её старший сын впервые отправился в путешествие без родителей.
16-летний Александр улетел на каникулы в Турцию к своей возлюбленной и её семье. По словам Полины, она уже успела познакомиться с близкими девушки и поддержала решение сына провести время самостоятельно.
«У него появилась девочка. Мы познакомились с семьёй. Растут дети… Только из роддома забирали. Сегодня улетел в семью девочки на каникулы. Я даже слезу пустила», — рассказала Диброва.Телеведущая призналась, что для родителей такие моменты становятся одновременно радостными и волнительно-трогательными: ещё недавно ребёнка только забирали из роддома, а теперь он уже принимает самостоятельные решения и строит первые серьёзные отношения.
У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей. Старший Александр родился в 2010 году, среднему сыну Фёдору сейчас 12 лет, а младшему Илье — 11. Сейчас семья Дибровых переживает период взросления детей — родители постепенно отпускают сыновей во взрослую жизнь и учатся доверять их выбору.