«Её незаконно удерживали»: Курбан Омаров прокомментировал скандал вокруг своей жены-косметолога
Курбан Омаров опроверг информацию о задержании своей жены-косметолога
Курбан Омаров высказался о громком скандале вокруг его супруги Валерии. Ранее в Сети появились заявления блогера Марины Ильиной, которая пришла на приём к косметологу и обвинила её в отсутствии необходимого образования, а также опубликовала кадры, на которых Валерия якобы садится в полицейский автомобиль. Об этом сообщает Super.
Сам Курбан Омаров заявил, что произошедшее было попыткой привлечь внимание за счёт его семьи. По словам бизнесмена, его супругу якобы удерживали в кабинете несколько человек, применяли к ней силу и оскорбляли.
«Вчера Валерия сама поехала в МВД, чтобы написать заявление по незаконному задержанию. Четыре мужика держали её в кабинете. У неё побои на руках. Поехала, написала заявление, никого не задерживали», — рассказал Омаров.Он также подчеркнул, что Валерия не была доставлена в отделение полицией, а обратилась туда самостоятельно. По словам бизнесмена, заявление зарегистрировали в ОМВД России по району Замоскворечье по статьям о незаконном лишении свободы и самоуправстве.
«Валерию никто не "доставлял" в полицию. Она самостоятельно и исключительно по собственной инициативе приехала в ОМВД России по району Замоскворечье города Москвы, где лично подала заявление», — сообщил Курбан.По словам Омарова, сейчас юристы готовят дальнейшие обращения и возможные гражданские иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Отдельно бизнесмен прокомментировал обвинения, касающиеся профессиональной деятельности супруги. Он заявил, что у Валерии есть профильное медицинское образование, а также все необходимые документы на используемое оборудование и препараты.
«Валерия имеет профильное медицинское образование и осуществляет деятельность строго в рамках своей квалификации и законодательства РФ. Используемое в кабинете оборудование имеет действующий сертификат соответствия, выданный аккредитованным органом в РФ», — отметил Омаров.Курбан добавил, что они с супругой намерены довести ситуацию до конца и будут обращаться в правоохранительные органы и суд, чтобы дать правовую оценку произошедшему.