«Её незаконно удерживали»: Курбан Омаров прокомментировал скандал вокруг своей жены-косметолога

02 августа 2026, 17:11

Курбан Омаров опроверг информацию о задержании своей жены-косметолога

Курбан Омаров с женой (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

Курбан Омаров высказался о громком скандале вокруг его супруги Валерии. Ранее в Сети появились заявления блогера Марины Ильиной, которая пришла на приём к косметологу и обвинила её в отсутствии необходимого образования, а также опубликовала кадры, на которых Валерия якобы садится в полицейский автомобиль. Об этом сообщает Super.





Сам Курбан Омаров заявил, что произошедшее было попыткой привлечь внимание за счёт его семьи. По словам бизнесмена, его супругу якобы удерживали в кабинете несколько человек, применяли к ней силу и оскорбляли.





«Вчера Валерия сама поехала в МВД, чтобы написать заявление по незаконному задержанию. Четыре мужика держали её в кабинете. У неё побои на руках. Поехала, написала заявление, никого не задерживали», — рассказал Омаров.

«Валерию никто не "доставлял" в полицию. Она самостоятельно и исключительно по собственной инициативе приехала в ОМВД России по району Замоскворечье города Москвы, где лично подала заявление», — сообщил Курбан.

«Валерия имеет профильное медицинское образование и осуществляет деятельность строго в рамках своей квалификации и законодательства РФ. Используемое в кабинете оборудование имеет действующий сертификат соответствия, выданный аккредитованным органом в РФ», — отметил Омаров.