«Потеря дочери»: мать фигуристки Костылевой обвинила Плющенко в разрушении семьи
Мама фигуристки Елены Костылевой, что Плющенко лишил её дочери
Мать фигуристки Елены Костылевой — Ирина — публично заявила, что тренер Евгений Плющенко разрушил отношения между ней и дочерью.
В своём Telegram-канале она написала, что за последний год не может даже повысить голос на ребёнка и чувствует, что полностью утратила авторитет в семье.
По словам Ирины, поначалу она не возражала против полного контроля тренера над тренировочным процессом, но теперь считает, что это привело к тяжёлым последствиям.
«Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери», — заявила она.Напомним, Елена Костылева занимается у двухкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко в свою очередь обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с ребёнком и применении физического насилия.
Конфликт между сторонами длится уже несколько месяцев. Ещё летом Костылева-старшая обвиняла Плющенко и Яну Рудковскую в незаконном удержании дочери в их доме. Она публиковала видеозаписи, на которых утверждала, что фигуристку держат против её воли, и сама просила о помощи, убегая от сотрудников полиции.