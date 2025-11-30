«Потеря дочери»: мать фигуристки Костылевой обвинила Плющенко в разрушении семьи

30 ноября 2025, 22:31

Мама фигуристки Елены Костылевой, что Плющенко лишил её дочери

Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Мать фигуристки Елены Костылевой — Ирина — публично заявила, что тренер Евгений Плющенко разрушил отношения между ней и дочерью.





В своём Telegram-канале она написала, что за последний год не может даже повысить голос на ребёнка и чувствует, что полностью утратила авторитет в семье.



По словам Ирины, поначалу она не возражала против полного контроля тренера над тренировочным процессом, но теперь считает, что это привело к тяжёлым последствиям.





«Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери», — заявила она.