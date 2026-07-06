«Этого вам никто не покажет»: Лиза Моряк честно рассказала о буднях материнства

06 июля 2026, 21:32

Беременная Лиза Моряк показала материнство без прикрас и рассказала о дочерях

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Беременная Лиза Моряк откровенно рассказала о том, как выглядят её будни с детьми. В личном блоге актриса решила показать материнство без идеальной картинки и призналась, что дома далеко не всегда царит порядок.





По словам супруги Сарика Андреасяна, обычный день с дочерьми — это разбросанные игрушки, крошки и постоянные попытки малышей придумать себе новые развлечения.





«Они разбросали солёные палочки по кровати. Здесь куча крошек. Значит, здесь у нас ягоды, которые они просили, чтобы я принесла. Здесь у нас разбросаны детские игрушки, постелен детский коврик... Этого вам никто не покажет», — поделилась актриса.