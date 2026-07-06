Жена Мота сменила пятизвёздочный отель в Дубае на ещё более роскошный

06 июля 2026, 20:37

Жена Мота переехала в отель за 229 тысяч рублей в сутки

Мария Мельникова и Мот (Фото: Instagram* / @mmott23)

Супруга рэпера Мота, Мария Мельникова, решила повысить уровень отдыха во время отпуска в Дубае. После проживания в отеле, где стоимость номера составляла около 100 тысяч рублей за сутки, она переехала в ещё более роскошный пятизвёздочный лофт.