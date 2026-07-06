Жена Мота сменила пятизвёздочный отель в Дубае на ещё более роскошный
Супруга рэпера Мота, Мария Мельникова, решила повысить уровень отдыха во время отпуска в Дубае. После проживания в отеле, где стоимость номера составляла около 100 тысяч рублей за сутки, она переехала в ещё более роскошный пятизвёздочный лофт.
По данным «Звездача», ночь в новом отеле обходится примерно в 229 тысяч рублей. Комплекс расположен практически в центре Дубая и предлагает гостям широкий выбор премиальных услуг.
На территории отеля находятся несколько бассейнов, в том числе панорамный инфинити-бассейн, рестораны, спа-комплекс, тренажёрный зал, сауна и зелёный сад. Гостям также доступен сервис высокого уровня.
Судя по всему, Мария решила сделать свой отпуск ещё более комфортным, выбрав один из самых роскошных вариантов размещения.
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