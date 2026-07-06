«Нет папы постоянно рядом»: Анастасия Решетова рассказала о воспитании сына без Тимати

06 июля 2026, 20:28

Анастасия Решетова призналась, что ей непросто воспитывать сына без отца

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова откровенно рассказала о том, как устроено воспитание её сына Ратмира после расставания с Тимати. По словам модели, между ними есть чёткие договорённости, однако отсутствие отца рядом каждый день всё равно создаёт определённые сложности.





В шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Решетова призналась, что Тимати активно участвует в жизни сына, но из-за плотного рабочего графика не может проводить с ним столько времени, сколько хотелось бы.





«Нет папы постоянно рядом — в этом сложность, когда ты воспитываешь ребенка. Папа очень много работает, конечно же поддерживает, на выходных видится, но у него нет возможности физически посвящать себя ребенку. Сын у него на выходных, а в будние дни со мной живет — у нас такая договоренность. И я хрен знает, балует он его или нет, по крайней мере, мне говорят, что нет», — рассказала Анастасия.