«Этот день мы украли у времени»: Лиза Моряк показала романтику с мужем в Риме

04 октября 2026, 22:01

Лиза Моряк и Сарик Андреасян устроили романтический день в Риме

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк поделилась в соцсетях впечатлениями от путешествия с мужем Сариком Андреасяном. Супруги отправились в Рим, однако на знакомство с городом у них оказался всего один день.





За это короткое время пара решила не устраивать гонку по главным достопримечательностям. Вместо этого Лиза и Сарик просто гуляли по улицам, наслаждались атмосферой итальянской столицы и вместе встретили закат.



Актриса призналась, что муж постарался сделать этот день максимально приятным для неё. По словам Лизы, Сарик во время прогулки был сосредоточен не столько на путеводителе, сколько на её эмоциях.





«Я смотрю на него, и в его глазах — не усталость от дороги, а то самое "особенное" выражение, которое невозможно подделать. Он не читает путеводитель, он читает меня», — написала Моряк.

«Этот день мы украли у времени, и он наш навсегда», — романтично подытожила Лиза.