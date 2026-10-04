«Я хотела полностью исцелиться»: Ким Кардашьян рассказала о пяти годах одиночества
Ким Кардашьян откровенно рассказала о личной жизни и вспомнила период после развода с Канье Уэстом. В интервью Style Magazine 45-летняя звезда призналась, что после расставания в 2021 году действительно провела большую часть следующих пяти лет без серьёзных отношений — не считая короткого романа с Питом Дэвидсоном. Ким Кардашьян откровенно рассказала о личной жизни и вспомнила период после развода с Канье Уэстом. В интервью Style Magazine 45-летняя звезда призналась, что после расставания в 2021 году действительно провела большую часть следующих пяти лет без серьёзных отношений — не считая короткого романа с Питом Дэвидсоном.
По словам Ким, одиночество в тот период вовсе не казалось ей чем-то негативным. Напротив, она смогла сосредоточиться на детях, работе и проектах, которые действительно были ей интересны.
«Я была одинока пять лет. И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я никуда не спешила», — поделилась Кардашьян.Звезда подчеркнула, что не чувствовала внутренней пустоты и сознательно не торопилась начинать новые отношения. Ей хотелось разобраться в себе и восстановиться после непростого периода.
«Мне нужно было время. Я хотела полностью исцелиться и просто поработать над собой. Я не была готова открыться. Я даже не думала об этом», — призналась Ким.С Льюисом Хэмилтоном Кардашьян знакома ещё с 2014 года, однако романтические отношения пара долго не афишировала. Публично вместе они появились в феврале, когда вышли на Супербоул. С тех пор Ким и Льюис стараются держать личную жизнь подальше от лишнего внимания и лишь иногда публикуют совместные или связанные друг с другом кадры.
Недавно Хэмилтон поделился фотографиями с отдыха и призвал подписчиков «держать своих людей близко». Судя по всему, после нескольких лет, которые Ким посвятила себе и детям, в её жизни наступил новый этап.