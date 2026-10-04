«Я хотела полностью исцелиться»: Ким Кардашьян рассказала о пяти годах одиночества

04 октября 2026, 21:04

Ким Кардашьян после развода с Канье Уэстом не была готова к новым отношениям

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян откровенно рассказала о личной жизни и вспомнила период после развода с Канье Уэстом. В интервью Style Magazine 45-летняя звезда призналась, что после расставания в 2021 году действительно провела большую часть следующих пяти лет без серьёзных отношений — не считая короткого романа с Питом Дэвидсоном. Ким Кардашьян откровенно рассказала о личной жизни и вспомнила период после развода с Канье Уэстом. В интервью Style Magazine 45-летняя звезда призналась, что после расставания в 2021 году действительно провела большую часть следующих пяти лет без серьёзных отношений — не считая короткого романа с Питом Дэвидсоном.





По словам Ким, одиночество в тот период вовсе не казалось ей чем-то негативным. Напротив, она смогла сосредоточиться на детях, работе и проектах, которые действительно были ей интересны.





«Я была одинока пять лет. И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я никуда не спешила», — поделилась Кардашьян.

«Мне нужно было время. Я хотела полностью исцелиться и просто поработать над собой. Я не была готова открыться. Я даже не думала об этом», — призналась Ким.