«Спал ты только в автобусе»: Оксана Почепа вспомнила жёсткие гастроли

04 октября 2026, 20:46

Оксана Почепа призналась, что в начале карьеры почти не спала из-за концертов

Оксана Почепа (Фото: Instagram* / @pochepa)

Оксана Почепа вспомнила период своей популярности и рассказала, какой ценой ей давались многочисленные гастроли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, в начале карьеры график был настолько плотным, что на нормальный сон практически не оставалось времени.





«Попробуй не спать несколько лет вообще или спать по два часа. Все мы прекрасно знаем, что для того, чтобы были в порядке связки и ты мог петь, ты должен поспать», — рассказала артистка на съёмках шоу «Дискотека 90-х на льду».

«Особенно когда мы только стали популярными, всему есть предел. Я понимала, что я даже перестаю нервничать перед тем как выйду на сцену. Ты не понимаешь, когда ты ел последний раз», — призналась Почепа.

«Спал ты только в автобусе. Очень дорого летать на самолёте, мы жили в автобусе», — добавила певица.