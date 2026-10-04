«Спал ты только в автобусе»: Оксана Почепа вспомнила жёсткие гастроли
Оксана Почепа призналась, что в начале карьеры почти не спала из-за концертов
Оксана Почепа вспомнила период своей популярности и рассказала, какой ценой ей давались многочисленные гастроли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, в начале карьеры график был настолько плотным, что на нормальный сон практически не оставалось времени.
«Попробуй не спать несколько лет вообще или спать по два часа. Все мы прекрасно знаем, что для того, чтобы были в порядке связки и ты мог петь, ты должен поспать», — рассказала артистка на съёмках шоу «Дискотека 90-х на льду».Певица сравнила голосовые связки с мышцами, которым также необходим отдых. При постоянном недосыпе, по её словам, организм просто переставал справляться с нагрузкой.
«Особенно когда мы только стали популярными, всему есть предел. Я понимала, что я даже перестаю нервничать перед тем как выйду на сцену. Ты не понимаешь, когда ты ел последний раз», — призналась Почепа.Основным транспортом для артистов в то время был автобус. Самолёты, как вспоминает Оксана, были слишком дорогими, поэтому дорогу между городами приходилось проводить в пути и пытаться поспать прямо в автобусе.
«Спал ты только в автобусе. Очень дорого летать на самолёте, мы жили в автобусе», — добавила певица.В гостиницах, по словам Почепы, иногда останавливались практически только ради душа. Такой гастрольный режим выдерживал далеко не каждый артист — сама Оксана признаётся, что условия были действительно тяжёлыми.