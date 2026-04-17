«Этот меня не раздражает»: Успенской нравится новый парень дочери

17 апреля 2026, 12:22

Певице Любови Успенской нравится новый парень дочери

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Любовь Успенская дала оценку новому молодому человеку своей дочери Татьяны. Избранника зовут Артем, он студент МГУ, увлекается искусством и, судя по всему, успешно прошел «смотрины» знаменитой мамы.





Как пишет «Пятый канал», артистка называет молодого человека «очень умным» и отмечает, что он помогает Татьяне с творческими проектами. Однако поклонники не торопятся разделять оптимизм Успенской.





«По-моему, у них любовь. Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает. С ним можно поговорить, пообщаться», — поделилась певица.



