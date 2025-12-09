«Для звания»: Татьяна Буланова честно рассказала о мотивах поступления в вуз
Татьяна Буланова в 56 лет поступила в Институт современных знаний в Минске
Известная певица Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний в Минске. На торжественной церемонии вручения XIII Народной премии «Звёзды Дорожного радио» она сообщила, что уже получила студенческий билет и учится на первом курсе.
Артистка объяснила, что обучение в институте соответствует её личным интересам и может помочь в получении почётного звания народной артистки.
«Для звания тоже это хорошо. Там очень интересные дисциплины, я буду учиться по индивидуальному плану. Психология, история искусств, история живописи — мне правда это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всяких статей», — отметила Татьяна.Для учёбы певица планирует периодически приезжать в Минск на встречи с преподавателями.
Ранее Татьяна Буланова шокировала поклонников своим средством передвижения.