«Для звания»: Татьяна Буланова честно рассказала о мотивах поступления в вуз

09 декабря 2025, 12:46

Татьяна Буланова в 56 лет поступила в Институт современных знаний в Минске

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Известная певица Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний в Минске. На торжественной церемонии вручения XIII Народной премии «Звёзды Дорожного радио» она сообщила, что уже получила студенческий билет и учится на первом курсе.





Артистка объяснила, что обучение в институте соответствует её личным интересам и может помочь в получении почётного звания народной артистки.

«Для звания тоже это хорошо. Там очень интересные дисциплины, я буду учиться по индивидуальному плану. Психология, история искусств, история живописи — мне правда это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всяких статей», — отметила Татьяна.

