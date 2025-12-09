Платья и шубки по наследству: невестка Королёвой получила доступ к шкафу артистки
Наташа Королёва решила отдать свои вещи невестке Мелиссе
Наташа Королёва призналась, что во время ремонта в доме решила отказаться от просторной гардеробной.
В беседе с «7 дней.ru» певица отметила, что никогда не считала себя поклонницей бесконечных покупок одежды: если вещь долго лежит без дела, она просто передаёт её дальше. Теперь у артистки появилась идеальная «преемница» — невестка Мелисса.
«Мне большая гардеробная и не нужна. Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше, но тут всё зависит от того, насколько она экстравагантна. Если что-то попроще, то там целая очередь выстраивается… Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю [Мелиссе]», — поделилась Королёва.Певица добавила, что Мелисса сейчас напоминает ей её саму десять лет назад, так что её наряды идеально подходят молодой избраннице сына. При этом Наташа призналась: ремонт давно превратился для неё в «стихийное бедствие», и она невероятно скучает по размеренной жизни.