«Этот путь сложный»: Алсу раскрыла, кем хочет стать ее сын Рафаэль

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Восьмилетний сын певицы Алсу Абрамовой Рафаэль хочет стать композитором. Об этом она рассказала в беседе с журналом «7Дней.ru».
Звездный наследник учится в музыкальной школе. Сама исполнительница подчеркнула, что ее дочери окончили музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом, да и вообще все дети занимались музыкой с малых лет.
По ее словам, дети очень благодарны, несмотря на то что бывали моменты, когда хотелось все бросить: гаммы, грамматику, сольфеджио и прочее. Абрамова уверена, что Рафаэль может стать вторым Игорем Крутым.
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«Мы все хотим красиво играть, но вот этот путь, он сложный такой. Испытание, на самом деле, для многих...» — добавила Алсу.
По ее словам, дети очень благодарны, несмотря на то что бывали моменты, когда хотелось все бросить: гаммы, грамматику, сольфеджио и прочее. Абрамова уверена, что Рафаэль может стать вторым Игорем Крутым.
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Никита Кротов