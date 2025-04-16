Увел девушку у родного сына, оклеветал себя за деньги и прошел детектор лжи: как сейчас живет народный артист Александр Семчев

Александр Семчев (Фото: Фрагмент из программы «Доброе утро»)
Всего один рекламный ролик помог публике увидеть его и получить от нее всенародную любовь. Как сейчас живет актер Александр Семчев расскажет «Радио 1».
Детство
Александр Семчев родился 16 апреля 1969 года в Вышнем Волочке. С ранних лет мальчик был активным и артистичным. Увлекался музыкой, шахматами, судомоделированием. Чуть позже, будучи подростком, подрабатывал диджеем. Александр вспоминал о музыке в своем городе:
«Все модные музыкальные веяния 70-80-х годов были здесь. Молодёжная миграция была довольно сильная. Мы спокойно садились в поезд под названием «Юность» и ездили в столицы. А оттуда привозили моду: куртки-аляски, шапки-петушки… Ну и музыку».
После школы Александр ушел в армию. Мысли стать актером у него не появлялись. Но после возвращения он попал в театр, правда просто завхозом. Чуть позже на молодого человека обратил внимание режиссер. Он попробовал дать ему небольшие роли, а после пригласил в труппу.
Однажды к ним в город приехал московский режиссер Леонид Колосов, он рекомендовал Александру поступить в театральный вуз. Он с первой попытки прошел в Театральный институт имени Щукина.
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Театр
Во время учебы молодой человек играл в театре «Современник», а после диплома устроился в «Сатирикон», но ненадолго. В то время Александр помогал своей знакомой в спектакле по «Бегу» Булгакова, там он сыграл генерала Чарноту. Его заметил Олег Ефремов и пригласил в свой МХАТ, позже МХТ им. Чехова.
Первой его ролью стал слуга из «Горе от ума», она умещалась в три слова. Но после один случай помог ему получить более серьезную роль. Вячеслав Невинный, который должен был играть в «Женитьбе» по Гоголю получил серьезные травмы, неудачно упав со сцены. После последовала одна из главных ролей в «Тартюфе». Те времена, когда театром руководил Олег Табаков, были отличными для Александра.
«Мечтал купить автомобиль, непременно «Мерседес», и купил. Позже поменял его на более престижную модель. На однокомнатную квартиру тоже хватило денег. Со второй помог уже Олег Павлович. Помню, как Табаков тащил арбуз, я вызвался ему помочь. И тут же получил приглашение на обед. Он никогда никому не позволял платить», — вспоминал актер.
Уход мастера из жизни в 2018 году был огромным горем для Александра и его коллег.
Карьера в кино
Серьезных ролей в кино у актера практически не было. Режиссеры видели в нем только юмористическое. Дебют состоялся в 1999 году. Александр снялся в чёрной комедии «Небо в алмазах» Василия Пичула. После сыграл еще много ролей, выступая в образе ярких толстяков. В 2007 актер появился в сериале «Ликвидация», где он сыграл роль Эммика. В то время артист весил уже более 200 кг и с большим трудом передвигался. Еще были роли в сериалах «Солдаты» и «Охота на изюбря».
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Один ролик смог принести ему больше популярности, чем все кинокартины, в которых он снимался. В 2000-х мужчине предложили стать лицом пива «Толстяк». После этого Александра стали узнавать на улицах. Незадолго до 55-летия Александру было присвоено звание Народного артиста России.
Александр Семчев (Фото: Фрагмент из рекламы)
Личная жизнь и скандал на ТВ
Александр был дважды официально женат, имел детей, одного из них признал лишь спустя много лет. В молодости мужчина женился на учительнице. Все закрутилось быстро и в браке родился сын Кирилл. Разные планы на жизнь позволили семье разрушиться. С бывшей супругой он перестал общаться, но по возможности помогал деньгами. К сыну любви не питал и много лет не видел.
Когда он стал актером, сошелся с девушкой по имени Марина Гридецкая, банковской работницей. Александр пытался устроить ее в театр, но это закончилось одной маленькой ролью. Закреплять отношения мужчина не торопился, Марина чаще устраивала ссоры. И спустя три года мужчина ушел от нее. Почти сразу он женился второй раз на художнице по костюмам Людмиле Вороновой. У них родился сын Федор. Спустя пару лет брак распался.
Впервые тайну о внебрачном сыне мужчина раскрыл лишь в 2014 году в ток-шоу. В юности у него была интрижка, когда он работал диджеем. Медсестра Татьяна Можинова забеременела и сохранила ребенка. Мужчина же все отношения с девушкой прекратил. Мальчик отца увидел только в 14 лет.
Актер поддерживает тесные отношения с младшим сыном Федором. Тот живет с отцом, учится на звукорежиссера.
Пять лет назад Александр угодил в скандал, что якобы он увел девушку у родного сына. Ему даже пришлось пройти детектор лжи. В тот момент ему было под 50 лет. Мужчина признался, что это правда и ничуть не стыдится этого. Лишь спустя время Семчев рассказал, что это было постановкой ради денег.
«Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна. Ну, как я мог увести девушку у собственного сына?! Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги. Программе нужен был скандал», — говорил Александр.
Александр Семчев (Фото: Фрагмент из программы «Доброе утро»)
Лишний вес и резкое похудениеХудым мужчина никогда не был. С каждым годов вес рос и рос. Проблема была не в этом. Когда мужчина толстел он все больше и больше нравился режиссерам. После преодоления отметки в 200 килограмм появились проблемы со здоровьем. Актер решил худеть, за год он сбросил более 100 килограмм.
Благодаря спорту и диетам артист сбросил вес. Многие отметили, что с ним ушла и харизма.
«Как сказал мне режиссёр Роман Козак, из-за полноты я теряю диапазон ролей», — признался Семчев.
СейчасАлександр по-прежнему снимается в кино, хотя намного меньше.
«Ты не угонишься за кино, поскольку не знаешь, согласуют ли тебя на ту или иную роль. К счастью, театр в этом плане более стабилен, предложений всегда достаточно. Мои персонажи действительно изменились: от комичных толстяков до людей с более глубоким характером – это приятно видеть», — делится артист.Сейчас его можно увидеть в театрах и преподавателем в Щукинском училище, где он руководит собственной театральной студией.
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