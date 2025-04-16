Не хотел быть актером и похоронил жену: как жил Евгений Самойлов, сыгравший в «Щорсе»

Евгений Самойлов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)
Евгений Валерианович Самойлов — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист СССР, чья судьба могла пойти совсем иным путём: в молодости он мечтал стать художником. Но случай изменил всё — и Самойлов вошёл в историю советского кино. «Радио1» расскажет о творческом пути актера и его личной жизни.
Детство и семья Евгения Самойлова
Евгений Самойлов родился в Петербурге 16 апреля 1912 года. Его отец работал в пушечном цехе Путиловского завода и, будучи квалифицированным специалистом, зарабатывал 280 рублей золотом. На эти деньги он смог приобрести трёхкомнатную квартиру в частном доме. Когда началась Гражданская война, его отправили на фронт в качестве оружейника.
Отец оставил в памяти Евгения яркий след: он был образованным человеком, регулярно покупал книги и привил сыновьям любовь к литературе. Хотя Самойлов часто бывал театре, в юности он мечтал не о сцене, а о живописи. Планировал поступать в художественную академию.
Как случай изменил всё
Решение стать актером было неожиданным. Один из школьных друзей попросил Евгения составить компанию на вступительном экзамене в частную театральную студию Николая Ходотова. В итоге приятеля не приняли, а вот Самойлов попал в число студентов и вскоре увлёкся методикой преподавания. Именно Ходотов приобщил его к спектаклям Александринского театра и помог развить интерес к актёрству.
Позже преподаватель Леонид Вивьен пригласил Самойлова в созданный им «Молодежный театр», где Евгений получил первые характерные роли
Евгений Самойлов (фото: кадр из фильма «В шесть часов вечера после войны»)
Знакомство Самойлова с Мейерхольдом и первые большие роли
Отец возлюбленной Самойлова был знаком с братом режиссёра Всеволода Мейерхольда — Борисом. Именно он устроил Самойлову пробы. Сам актёр позже вспоминал, как сильно волновался при встрече с Мейерхольдом в гостинице «Европейская». Режиссёр предложил Евгению роль Пети в спектакле «Лес», и актёр с радостью согласился.
«Мейерхольд был моим кумиром. Я видел все его спектакли, которые он привозил в Ленинград. Когда я пришел к нему в гостиницу "Европейская", то так оробел, что слова не мог сказать. Он расхохотался и сразу предложил мне пойти в его театр — дал роль Пети в "Лесе"», — рассказывал актер.
Самойлов быстро получил признание и главные роли. Однако после начала гонений на Мейерхольда его спектакли начали запрещать, и Самойлов перешёл в театр имени Маяковского. С 1960-х он стал играть в Малом театре.
Карьера: прорыв в кино
Кинодебют Самойлова в «Случайной встрече» остался в тени, зато его участие в генеральной репетиции спектакля «Как закалялась сталь» произвело впечатление на Александра Довженко. Режиссёр увидел в нём Павку Корчагина и утвердил актёра на главную роль в фильме «Щорс». Интересно, что до этого роль уже исполнял Аркадий Кисляков, но Довженко не хватило в нём внутренней силы.
«Довженко сам написал сценарий. Первым зрителем картины стал Мейерхольд. Он приехал в Киев на постановку оперы, и Довженко пригласил его на просмотр. Довженко очень волновался, но Мейерхольду фильм понравился. А я за "Щорса" в первый раз получил Сталинскую премию», — говорил Самойлов.
С этого момента карьера Самойлова в кино пошла в гору. Он снялся в таких картинах, как «Светлый путь», «Сердца четырёх», «Неуловимый Ян» и «В шесть часов вечера после войны» — за последнюю роль получил вторую Сталинскую премию.
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В фильмографии актёра также значатся «Адмирал Нахимов», «Герои Шипки», «К Черному морю», «Живые и мёртвые».
Евгений Самойлов (фото: РИА Новости)
Самойлов стал кумиром публики, его окружали поклонницы. Он снялся в драме «Ватерлоо», фильмах «Крушение империи», «Длинная дорога в короткий день», но больше всего зрители запомнили его как полковника Марченко из ленты «Они сражались за Родину». Этот фильм был особенно важен для актёра — во время войны он потерял обоих родителей, погибших в блокадном Ленинграде.
Работа в театре — дело жизни
Несмотря на успех в кино, театр оставался для Самойлова главным делом жизни.
«Я параллельно жил в двух мирах. Но театр все же был основным. Это святое место, живое, непосредственное, общение со зрительным залом», — делился артист.
После фильма «Они сражались за Родину» у Самойлова был девятилетний перерыв в кино. Он вернулся с фильмом «Берег его жизни», а затем сыграл Пимена в «Борисе Годунове» и священника в «Осада Венеции». Последней картиной стала лента «Спас под березами» (2003), а в Малом театре актёр выступал почти до конца жизни.
Личная жизнь Евгения Самойлова: первая любовь и семья
В 1932 году, когда Самойлову было 20, он встретил 18-летнюю Зинаиду Левину в доме отдыха. Она училась на инженера. Влюблённые быстро поженились, а в 1934 году у них родилась дочь Татьяна — будущая актриса, продолжившая дело отца. Она стала звездой Канн после роли в «Летят журавли», а её брат Алексей посвятил жизнь театру: служил в «Современнике» и Малом театре. Алексей вспоминал отца как сдержанного, немногословного человека, который все эмоции копил для сцены. Он также отмечал, что сестра унаследовала от отца замкнутость и сосредоточенность.
При этом Евгений Валерианович не считал, что дети готовы к актёрской профессии. И оказался прав: Татьяна попала в клинику с нервным срывом после съёмок, а её личная жизнь не сложилась — четыре брака закончились разводами. Алексей тоже пережил неудачи: его брак с Татьяной Тарасовой распался через два года, а вторая жена Элен уехала во Францию с дочкой Натали.
Татьяна Самойлова (фото: кадр из фильма «Летят журавли»)
Последние годы Евгения Самойлова
Татьяна родила сына Дмитрия от Эдуарда Машковича, но воспитанием занимались бабушка с дедушкой. После окончания интерната Дмитрий переехал к ним. Алексей тоже вернулся в семью после второго развода. В 80-х Зинаида перенесла тяжёлую травму — сломала шейку бедра и на 12 лет оказалась прикована к постели. Несмотря на страдания, она никогда не жаловалась.
«Мамы не стало в 1994 году. Папа пережил ее на 12 лет. Хотя мамин уход его подкосил, он перенес серьезную операцию. Но его спасала работа — театр был для отца всем. Буквально до последнего дня играл на сцене», — вспоминал Алексей.
Сам Евгений Самойлов скончался в феврале 2006 года в возрасте 93 лет. Он так и не узнал трагической развязки судьбы дочери: в 2009 и 2011 годах забытая актриса терялась в Москве и попадала в больницы, а 4 мая 2014 года, в день своего 80-летия, умерла от ишемии.
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