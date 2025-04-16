«Она сядет, потому что есть труп»: Айза вступилась за зарезавшую отца школьницу в Москве

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram*/aizalovesam)
Накануне во вторник, 15 апреля, в одной из московских семей произошел конфликт, в результате которого 15-летняя школьница Алиса, заступавшись за свою 20-летнюю сестру, ударила отца ножом.
Как писал Telegram-канал SHOT, опираясь на слова сверстников Алисы, ученица была спокойной, но замкнулась в себе после того, как отец стал избивать ее. Теперь девушке-подростку грозит 15-летний срок. О резонансной истории высказалась певица Айза-Лилуна Ай.
Айза часто выражает свою точку зрения, поскольку у нее весьма активная социальная позиция.
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*Запрещен в РФ
«Как же я хочу чтобы наконец приняли закон о домашнем насилии! Со вчерашнего дня мне не дает покоя история, в которой 15-летняя девочка убила своего отца, защищая старшую сестру. И она сядет из-за отца, который издевался над детьми, она сядет… Просто потому что есть труп…» — заявила она.
Айза часто выражает свою точку зрения, поскольку у нее весьма активная социальная позиция.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов