«Этот вид стоит всего, что проживает моё тело»: Виктория Боня рассказала о восхождении в Гималаях

05 ноября 2026, 21:49

Виктория Боня продолжает покорять гору Ама-Даблам

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня поделилась новостями из Непала, где вместе со своей командой продолжает восхождение на одну из самых известных вершин Гималаев — Ама-Даблам. Высота горы достигает 6812 метров над уровнем моря. Маршрут считается непростым даже для подготовленных альпинистов из-за крутых скальных стен и узких горных гребней.





В личном блоге телеведущая призналась, что подъём даётся ей непросто и требует огромных физических усилий. При этом открывающиеся с высоты пейзажи помогают справляться с усталостью и продолжать движение.





«Сказать «устала» — ничего не сказать. Но этот вид стоит всего, что проживает моё тело», — написала Виктория.