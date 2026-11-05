«Этот вид стоит всего, что проживает моё тело»: Виктория Боня рассказала о восхождении в Гималаях
Виктория Боня продолжает покорять гору Ама-Даблам
Виктория Боня поделилась новостями из Непала, где вместе со своей командой продолжает восхождение на одну из самых известных вершин Гималаев — Ама-Даблам. Высота горы достигает 6812 метров над уровнем моря. Маршрут считается непростым даже для подготовленных альпинистов из-за крутых скальных стен и узких горных гребней.
В личном блоге телеведущая призналась, что подъём даётся ей непросто и требует огромных физических усилий. При этом открывающиеся с высоты пейзажи помогают справляться с усталостью и продолжать движение.
«Сказать «устала» — ничего не сказать. Но этот вид стоит всего, что проживает моё тело», — написала Виктория.У команды Бони осталось не более двух недель, чтобы завершить восхождение. Дальнейшие планы во многом зависят от погодных условий: альпинистам необходимо дождаться подходящего погодного окна, поскольку при неблагоприятной обстановке продолжать подъём опасно.
Ранее группа уже столкнулась с вынужденной задержкой из-за циклона. Непогода заставила альпинистов провести дополнительное время в одном из высотных лагерей и скорректировать график движения. Сейчас команда ожидает улучшения погодных условий, чтобы продолжить путь к вершине Ама-Даблам.