«Наверное, да»: Марк Эйдельштейн впервые высказался о слухах о романе с Надей Ли Коэн
24-летний актёр Марк Эйдельштейн впервые отреагировал на слухи о возможных отношениях с 33-летней художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Впрочем, раскрывать подробности своей личной жизни артист не стал. Неожиданный разговор произошёл во время его участия в шоу «Плюшки» с ведущим Богданом Лисевским.
Богдан обратил внимание на то, что звезда фильма «Анора» практически не делится с публикой подробностями романтических отношений. Поэтому поклонникам до сих пор неизвестно, состоит ли актёр с кем-то в паре. Отвечая на вопрос о том, свободно ли его сердце, Марк дал неоднозначный, но интригующий ответ: «Наверное, да».
Ведущий решил уточнить, можно ли считать эти слова подтверждением романа с Надей Ли Коэн. Однако Эйдельштейн не захотел продолжать разговор о художнице и попросил вырезать этот эпизод из выпуска.
Слухи о возможных отношениях актёра и художницы появились в конце прошлого года. Тогда блогер Маша Миногарова рассказала, что несколько раз встречала Марка в Париже в компании модели. Надя Ли Коэн старше Эйдельштейна на девять лет.
Интерес к этой истории вновь усилился в августе, когда сам актёр опубликовал фотографию с Надей. Снимок был сделан во время отдыха на курорте, где они находились вместе с близкими друзьями. При этом официально подтверждать роман пара не спешила.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России