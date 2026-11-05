«Наверное, да»: Марк Эйдельштейн впервые высказался о слухах о романе с Надей Ли Коэн

05 ноября 2026, 21:15

Актёр Марк Эйдельштейн отказался обсуждать художницу Надю Ли Коэн

Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* / @mark.eydel)

24-летний актёр Марк Эйдельштейн впервые отреагировал на слухи о возможных отношениях с 33-летней художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Впрочем, раскрывать подробности своей личной жизни артист не стал. Неожиданный разговор произошёл во время его участия в шоу «Плюшки» с ведущим Богданом Лисевским.