«Наша правда важнее громких мнений»: Бородина публично призналась Сердюкову в любви
Ксения Бородина объяснила, почему выбрала в мужья Николая Сердюкова
Ксения Бородина продолжает открыто демонстрировать свои чувства к супругу Николаю Сердюкову. Телеведущая вновь посвятила мужу трогательное признание в соцсетях, дав понять, что не собирается обращать внимание на критику и обсуждения их отношений со стороны окружающих.
В своей публикации Ксения отметила, что посторонним людям необязательно понимать причины ее выбора. По словам телеведущей, главное для пары — собственные чувства и то, что происходит между ними, а не чужие оценки.
«Им никогда не понять, почему я выбрала тебя. А нам не нужно никому ничего доказывать, наша правда важнее громких мнений. Будем хранить то, что есть между нами, и радоваться каждому дню вместе», — написала Ксения.Ранее рэпер Ганвест поддержал Николая Сердюкова на фоне обсуждений в Сети о том, что мужчину якобы содержат за счет супруги.