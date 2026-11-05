«Наша правда важнее громких мнений»: Бородина публично призналась Сердюкову в любви

05 ноября 2026, 21:00

Ксения Бородина объяснила, почему выбрала в мужья Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина продолжает открыто демонстрировать свои чувства к супругу Николаю Сердюкову. Телеведущая вновь посвятила мужу трогательное признание в соцсетях, дав понять, что не собирается обращать внимание на критику и обсуждения их отношений со стороны окружающих.





В своей публикации Ксения отметила, что посторонним людям необязательно понимать причины ее выбора. По словам телеведущей, главное для пары — собственные чувства и то, что происходит между ними, а не чужие оценки.





«Им никогда не понять, почему я выбрала тебя. А нам не нужно никому ничего доказывать, наша правда важнее громких мнений. Будем хранить то, что есть между нами, и радоваться каждому дню вместе», — написала Ксения.