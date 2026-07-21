Ева Власова призналась, что считает себя тревожным человеком

21 июля 2026, 21:52

Ева Власова не любит, когда ей долго не отвечают на сообщения

Ева Власова (Фото: Instagram* / @singer_eva_vlasova)

Ева Власова рассказала, что одной из самых неприятных ситуаций в отношениях для неё остаётся долгое ожидание ответа от близкого человека. Об этом сообщает Super.





Артистка призналась, что считает себя тревожным человеком и переживает, если сообщения долго остаются без ответа.





«Я тревожник, мне нужно отвечать на сообщения сиюсекундно», — призналась Власова.