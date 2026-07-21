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Ева Власова призналась, что считает себя тревожным человеком

Ева Власова не любит, когда ей долго не отвечают на сообщения
Ева Власова (Фото: Instagram* / @singer_eva_vlasova)

Ева Власова рассказала, что одной из самых неприятных ситуаций в отношениях для неё остаётся долгое ожидание ответа от близкого человека. Об этом сообщает Super.



Артистка призналась, что считает себя тревожным человеком и переживает, если сообщения долго остаются без ответа.

«Я тревожник, мне нужно отвечать на сообщения сиюсекундно», — призналась Власова.
При этом певица отметила, что старается открыто говорить о своих переживаниях и считает честное общение важной частью отношений.

Также артистка рассказала, что наличие у её мужа подруг не вызывает у неё беспокойства. Она объяснила, что строит отношения на доверии и не видит проблемы в дружеском общении супруга с женщинами.
Софья Метелева

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