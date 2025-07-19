Пластический хирург раскрыла правду о пластике Анны Седоковой

19 июля 2025, 10:56

Хирург Осман: отек лица певицы Седоковой связан с аллергией, а не инъекциями

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман прокомментировала изменения во внешности певицы Анны Седоковой, которыми обеспокоены ее поклонники. По мнению врача, отечность на лице звезды может быть связана с сезонной аллергией, а не с «уколами красоты». Ее слова передает издание «Страсти».





Специалист отметила, что не видит признаков новых инъекций в губах исполнительницы. По ее словам, сейчас она выглядит намного лучше, чем год назад, поскольку тщательно ухаживает за собой. В качестве рекомендации врач предложила обратить внимание на аппаратные методики. Если отек все же связан с филлерами, Осман посоветовала Седоковой либо вывести старые, либо ввести новые.

«Я бы советовала отказаться от введения филлеров в мягкие ткани и ограничиться введением их поднадкостнично. Это позволит достичь более натурального результата и избежать излишнего объема», — добавила косметолог.

