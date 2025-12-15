Эвелина Бледанс поделилась семейными традициями празднования Нового года
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, как делает новогодние торжества незабываемыми. По её словам, главное — создавать атмосферу детства и следовать семейным традициям.
В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что любит в новогоднюю ночь возвращаться к воспоминаниям детства. По её словам, это помогает создавать тёплую атмосферу праздника для семьи. Звезда готовит традиционные блюда, которые ассоциируются с детскими праздниками: оливье, селёдку под шубой, мандарины, шоколад и различные орехи.
Актриса подчеркнула, что старается готовить рецепты, которыми пользовались её мама и бабушка. Ежегодно Бледанс соблюдает традицию загадывания желаний под бой курантов, и, по её словам, многие из них сбываются.
Телезвезда отметила, что для неё Новый год — это не только подарки и вкусные угощения, но и возможность вспомнить детство, когда забот не было и главное — радость ожидания праздника.
