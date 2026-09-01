«Я и моя семья»: Джиган скучает по бывшей жене и детям в рехабе
Рэпер Джиган показал созданное нейросетью фото с Оксаной Самойловой и детьми
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин) вновь вышел на связь из реабилитационного центра в Израиле. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.
Исполнитель выложил совместное фото со своими детьми и бывшей женой, моделью и блогершей Оксаной Самойловой, с которой он развелся этой весной. На снимке все члены семьи обнимаются на фоне городского пейзажа в Израиле.
«Я и моя семья. Львы Иерусалима», — подписал артист кадр на иврите.Однако внимательные пользователи всмотрелись в детали и заметили, что снимок был создан с помощью нейросети. Поклонники пары расстроились, что фото оказалось сгенерированным, а также выразили надежду вновь увидеть семью по-настоящему вместе.