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«Я и моя семья»: Джиган скучает по бывшей жене и детям в рехабе

Рэпер Джиган показал созданное нейросетью фото с Оксаной Самойловой и детьми
Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин) вновь вышел на связь из реабилитационного центра в Израиле. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.



Исполнитель выложил совместное фото со своими детьми и бывшей женой, моделью и блогершей Оксаной Самойловой, с которой он развелся этой весной. На снимке все члены семьи обнимаются на фоне городского пейзажа в Израиле.

«Я и моя семья. Львы Иерусалима», — подписал артист кадр на иврите.
Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Телеграм/geegunchill)
Однако внимательные пользователи всмотрелись в детали и заметили, что снимок был создан с помощью нейросети. Поклонники пары расстроились, что фото оказалось сгенерированным, а также выразили надежду вновь увидеть семью по-настоящему вместе.
Лидия Пономарева

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