«Я и моя семья»: Джиган скучает по бывшей жене и детям в рехабе

01 сентября 2026, 13:40

Рэпер Джиган показал созданное нейросетью фото с Оксаной Самойловой и детьми

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин) вновь вышел на связь из реабилитационного центра в Израиле. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.





Исполнитель выложил совместное фото со своими детьми и бывшей женой, моделью и блогершей Оксаной Самойловой, с которой он развелся этой весной. На снимке все члены семьи обнимаются на фоне городского пейзажа в Израиле.

«Я и моя семья. Львы Иерусалима», — подписал артист кадр на иврите.