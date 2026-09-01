«Не выплачивает ни копейки»: Ольга Зуева впервые высказалась о суде с Данилой Козловским
Ольга Зуева заявила, что Данила Козловский не платит алименты на их общую дочь
Российская актриса и режиссер Ольга Зуева впервые высказалась о суде с бывшим возлюбленным и коллегой Данилой Козловским, который не платит алименты на их шестилетнюю дочь. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram*.
Артистка прервала молчание после вчерашнего заседания, на котором прошла беседа сторон. Она отметила, что почти год пыталась решить вопрос мирным путем, но безуспешно, поэтому подала иск.
«Ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ, я не прошу. Поэтому вместо обсуждения того, когда именно я подала иск и по какой причине, предлагаю сфокусироваться на самом существенном: отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде. Все остальное — попытка увести внимание от сути. Всем спасибо, честь имею», — написала Зуева.После ее заявления в соцсетях среди пользователей началась критика в адрес Козловского. Они предложили «отменить» актера и пошутили, что его фамилия «заиграла новыми красками». Ранее адвокат артистки Елена Смирнова заявляла, что у сторон были устные договоренности о выплатах, однако Козловский их не выполнял. При этом его представители от комментариев тогда отказались.