Стала известна причина смерти бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова

01 ноября 2026, 12:03

Фото: Istock/Diy13

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов умер от онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщил представитель музыкального коллектива.





Музыкант умер 30 октября в возрасте 64 лет. Он был одним из старожилов группы «Любэ» и присоединился к коллективу практически со дня основания.

«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», — сказал источник.