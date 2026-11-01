Стала известна причина смерти бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова
Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов умер от онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщил представитель музыкального коллектива.
Музыкант умер 30 октября в возрасте 64 лет. Он был одним из старожилов группы «Любэ» и присоединился к коллективу практически со дня основания.
«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», — сказал источник.Отмечается, что Тарасов боролся сразу с двумя видами рака. В феврале врачи диагностировали у артиста рак гортани — злокачественную опухоль нашли в голосовых связках. Через несколько месяцев у него обнаружили рак кишечника с метастазами. Церемония прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым предварительно пройдёт 4 ноября.