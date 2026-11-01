«У меня нет ночей»: Харламов рассказал, что потерял сон после рождения дочери

01 ноября 2026, 10:12

Гарик Харламов пожаловался на нехватку сна из-за новорожденной дочери

Игорь Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) и его жена Катерина Ковальчук стали родителями 10 сентября — их дочь Алиса родилась в госпитале «Лапино». В интервью Гере Иващенко юморист сообщил, что перестал спать из-за новорожденной.





Харламов признался, что с появлением Алисы его жизнь сильно изменилась.

«У меня нет ночей, честно. У Алисы Игоревны достаточно высокий тембр. Её слышно через любые стены», — заявил артист.

«Катюхе очень сложно. Тем более первый ребёнок. Я много раз пытался спросить, что ей подарить. Мне пока говорят: «Отойди, не мешай». Я умею менять подгузники. И Алиса Игоревна мгновенно засыпает на моих руках. Я как-то научился как-то укачивать. Правда, с моей больной спиной... Но что не сделаешь ради дочери», — рассказал он.