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«Мой папа счастлив»: Краймбрери рассказала, как родители отнеслись к её помолвке с Давой

Краймбрери рассказала, что родители хорошо отнеслись к помолвке с Давой
Мари Краймбрери (фото: соцсети)

Мари Краймбрери (фото: соцсети)

Блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери не афишируют свои отношения, однако на днях девушка намекнула, что родители одобряют её выбор.
Краймбрери и Манукян начали встречаться в конце 2021 года после совместных съёмок в шоу «Дуэты». Спустя некоторое время пара сильно поругалась и приняла решение расстаться. Однако блогер не отступил и заново завоевал сердце Мари. Летом 2024 года он сделал ей предложение и получил положительный ответ. На съёмках VK-подкаста «Вкатит» Краймбрери призналась, что не жалеет о своём выборе, а родители хорошо относятся к Давиду и решению дочери создать с ним семью.

По словам певицы, её отец счастлив, что Мари стала счастливой и самодостаточной женщиной.



«Он знал и верил, что я вырасту с большой самоценностью к себе: я не буду разменивать себя на разных дядечек, на однодневные отношения, просто гуляния, на сотню ненужных подружек. У его дочки все прекрасно со словом «семья» и её ценностями. Он горд за меня в этом плане», – поделилась Краймбрери.
Сейчас пара отдыхает на Мальдивах. Пользователи догадались, что Краймбрери беременна, но на время отдыха она решила отказаться от ограничений в диете и балует себя вкусными блюдами в ресторанах.

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«Семь детей сделают меня счастливым»: Jony рассказал, какими качествами должна обладать его будущая жена
Jony рассказал, какую девушку хочет взять в жёны
21 января 2025, 12:19

Jony (фото: соцсети)

Российский певец Jony (настоящее имя – Джахид Афраил оглы Гусейнли) является одним из самых известных молодых артистов российской эстрады. Но, несмотря на большое количество поклонниц, исполнитель всё ещё одинок.
Музыкант признался, что является романтиком и верит в любовь с первого взгляда. Он твёрдо знает, какую девушку хочет видеть рядом с собой.

Jony заявил, что современные девушки очень целеустремлённые, они нацелены на построение карьеры и сфокусированы на личных достижениях. Это хорошо, отметил певец, однако его огорчает, что сейчас почти никто не считает почётным быть хозяйкой и матерью. В качестве примера он привёл своих знакомых девушек, 50% из которых не умеют готовить.

«Я не против – можно заказать доставку или самому что-то приготовить. Но если смотреть в будущее, то мне бы не хотелось, чтобы мои дети вечно ели заказанную еду. Даже самые дорогие блюда из топовых ресторанов не заменят то, что сделано дома руками мамы. Конечно, женская карьера не мешает выстраивать отношения и создавать семьи. Просто сложнее стало найти человека, нацеленного именно на строительство домашнего очага», – объяснил певец.
Также артист поделился, что хочет встретить девушку помладше и окружить её вниманием и заботой. Jony надеется жениться один раз и на всю жизнь, как принято в его семье, и категорически не приемлет измены.

«Если ты, находясь в отношениях, способен думать о другой женщине, ты в первую очередь обманываешь себя, изменяешь себе, своему выбору. Для меня это не по-мужски. Я слышал от многих парней объяснение «физиологически хочется». Что за бред? Мужчина должен уметь держать инстинкты под контролем, мы же не животные. Особенно если он знает, что где-то там человек его ждет, доверяет, скучает по нему», – отметил артист.

Он подчеркнул, что измена настолько сильно загрязняет энергетику, что это сразу чувствуется, поэтому, даже если измена не была доказана, отношения дальше не пойдут, в них исчезнет волшебство и искренность.

Одним из главных аспектов своей жизни Jony назвал продолжение рода – он хочет большую семью. Однако, если его жена не захочет или не сможет иметь много детей, то и один ребёнок сделает его счастливее, а уж семь – тем более, отметил артист.

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«Мой папа счастлив»: Краймбрери рассказала, как родители отнеслись к её помолвке с Давой

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#шоу-бизнес
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Жена Милоша Биковича показала трогательные фото с актёром и их годовалым сыном
21 января 2025, 11:25

Милош Бикович с сыном Ваней (фото: соцсети)

Российский актёр сербского происхождения Милош Бикович отдохнул на природе вместе с женой Иваной Малич и годовалым сыном. Девушка опубликовала в соцсетях трогательные семейные кадры.
Бикович отказался поступать как многие звёзды и ехать на Мальдивы. Вместо этого актёр устроил своей семье настоящий зимний отдых.

Супруги вместе с сыном Ваней отправились на базу отдыха в горах. Малыша катали с горки на ледянке. В какой-то момент Бикович поднял сына на руки и внимательно смотрел в его лицо, а Малич снимала этот милый момент.

Потом семья отправилась обедать в кафе. Бикович снял жену с ребёнком, которые сидят на диване на фоне заснеженного леса.

Недавно в семье актёра отпраздновали сразу два праздника: 9 января Ване исполнился один год, а через несколько дней, 13 января, Бикович отметил 37-летие.

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#соцсети
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Мама умершей от передозировки невестки Марии Шушкиной узнала о её смерти от Андрея Малахова
Мама невестки Марии Шукшиной Зильбер узнала о её смерти от Андрея Малахова
21 января 2025, 11:09

Фрейя Зильбер с сыном Макаром (фото: соцсети)

В конце декабря бывшую возлюбленную сына актрисы Марии Шукшиной обнаружили мёртвой в квартире в Петербурге. Мать девушки узнала о произошедшем от телеведущего Андрея Малахова, который решил выяснить детали трагедии в своём шоу.
Тело Фрейи Зильбер было обнаружено в конце прошлого года в обшарпанной квартире в Петербурге. Рядом с ней лежал мужчина, который также скончался. Фрейя жила с подругой, которая употребляла запрещённые вещества, которые и стали причиной смерти. Сама подруга также была найдена в квартире в тяжёлом состоянии.

Малахову удалось выяснить, что в последние годы девушка очень нуждалась в деньгах. Она работала на двух работах, однако этого не хватало, чтобы улучшить условия проживания.

Фрейя старалась не беспокоить мать своими проблемами. Как только Нина Лупачева узнала от Малахова о смерти дочери, то сразу же отправилась в Санкт-Петербург. Приехав в квартиру дочери она была шокирована состоянием жилья. Женщина долго не могла поверить, что Зильбер жила в таких условиях и злоупотребляла наркотиками, которые и погубили её.

Лупачёва рассказала, что позвала на прощание Марию Шукшину и её сына Макара Касаткина, от которого погибшая родила ребёнка. Однако знаменитая семья проигнорировала приглашение. Женщина тяжело переживает утрату.

Также стала известна судьба маленького сына Зильбер и Касаткина. Изначально молодой человек не признавал ребёнка, но тест ДНК доказал отцовство. После смерти бывшей возлюбленной Макар принял ребёнка и занимается его воспитанием. Маленький Макар сейчас живёт с отцом и бабушкой, также у него есть няни.

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Без солнца и табака, но с пивом и закусками: раскрыт райдер рок-группы «Мумий Тролль»
Mash раскрыл райдер группы «Мумий Тролль» на концертах
21 января 2025, 10:15

Илья Лагутенко (фото: соцсети)

Лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко собирается в новый тур, чтобы заработать на покупку нового жилья взамен сгоревшего в Лос-Анджелесе дома. Telegram-канал Mash раскрыл райдер коллектива.
Отмечается, что в райдере есть намёки на пожары в Калифорнии, а общая сумма выступления составляет 8,5 миллиона рублей.

Помимо гонорара за выступление группа требует от организатора оплату расходов, которые связаны с трансфером, оплатой работы носильщиков и др.

Также музыканты просят, чтобы их везде сопровождали как минимум двое помощников, которые будут проводить погрузо-разгрузочные работы в аэропорту или на вокзале, в гостинице и на концертной площадке. При этом важным условием является наличие личных автомобилей у такого персонала.

В числе первых пунктов фигурирует питание участников группы. Суточный расчёт средств на еду составляет 100 евро на человека. Расходы на себя берут заказчики мероприятия.

Кроме того, из райдера следует, что музыканты должны жить в пятизвездочной или самой лучшей в городе гостинице. При этом, если группе что-то не понравится, что заказчик концерта должен быть готов в краткие сроки предложить альтернативное место проживания.

В составе группы 10 участников, их билеты на самолёт распределяются следующим образом: один билет в первый класс и девять билетов в эконом. Аналогично в гостинице – один номер люкс и девять одноместных. Очевидно, что самое лучшее достаётся Лагутенко.

К номеру в гостинице есть и другие требования. На окнах обязательно должны висеть блэкаут-шторы, чтобы не проникал солнечный свет. А в номере не должно чувствоваться запаха табака и гари. Последнее требование также распространяется на концертную площадку и автомобиль с водителем.

В гримёрке обязательно наличие большого зеркала и пятнадцати махровых полотенец, атрибутов для глажки белья и чистки обуви. Температура воздуха на площадке должна варьироваться от 18 до 25 градусов.

Во время выступления музыканты должны иметь доступ к минеральной воде, фруктовым сокам, газированным напиткам, пиву, холодным закускам, шоколадкам, хумусу и тик-таку.

Кроме того, охране и сотрудникам обслуги запрещено фотографироваться с музыкантами.

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«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере

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#билеты
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«Я по Москве не скучаю»: Макаревич* рассказал, хочет ли вернуться в Россию
21 января 2025, 09:58

Андрей Макаревич с супругой Эйнат Кляйн (Фото: соцсети) Фото:

Андрей Макаревич* покинул Россию после начала спецоперации на Украине и уехал вместе с женой в Израиль. Он рассказал, скучает ли по родине.
«По Москве не скучаю, я великолепно понимаю, что ничего из того, что я любил, там не осталось. А приехать и увидеть это своими глазами, чтобы потом разочароваться, — мне не хочется», — рассказал он.

Однако он вынужден был признаться, что все же тоскует по российской природе, так как в Израиле она совершенно другая, а еще по рыбалке и грибным лесам.

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* внесен в реестр иноагентов за обвинения президента России Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений». Госдума признала его иностранным агентом после того, как он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выдававшими себя за Владимира Зеленского, заявил, что считает до момента до победы Украины.

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*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
#госдума
#рф
#машина
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«Для нас главное — венчание»: дочь Анастасии Волочковой пришла на день рождения матери с мужчиной
21 января 2025, 09:36

Анастасия и Ариадна Волочковы (Фото: соцсети)

20 января Анастасия Волочкова отметила свой 49-й день рождения в столичном ресторане «Боярский». Главными гостями мероприятия стали 26-летний бойфренд и партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби и дочь Ариадна.
19-летняя девушка пришла на праздник матери вместе со своим возлюбленным Евгением. Ранее Волочкова рассказывала, что знакома с избранником дочери и поддерживает с ним теплые отношения.

На праздновании по случаю дня рождения Волочковой Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее.

«У меня всё отлично, стараюсь вести менее публичную жизнь, так как это не совсем мое. Думали ли мы о свадьбе? Для нас самое главное — венчание, а свадьбу мы пока не планировали. Думаю, если она и состоится, то летом. Главное, это любовь», — призналась девушка.

Волочкова была очень рада появлению дочери на празднике, заявив со сцены, что для нее это стало сюрпризом и радостью.

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#отношения
#сизо
#девушка
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«Нашла человека, с которым ощущаю себя немного одинокой и свободной»: Краймбрери о Даве
21 января 2025, 09:17

Мари Краймбрери (Фото: соцсети)

Мари Краймбрери и Давид Манукян встречаются уже третий год, однако не отвечают на прямые вопросы о своем романеи не демонстрируют отношения в соцсетях.
Сейчас пара отдыхает на Мальдивах. При этом совместные фото влюбленные не публикуют. Мари лишь мельком появляется на снимках Давы, но лицо прячет. Однако поклонники видят, что между влюбленными царит полная идиллия.

«Очень мало в этом мире людей, которые соответствуют нашему внутреннему ощущению одиночества и свободы. И когда ты встречаешь именно такого человека, рядом с которым ты продолжаешь себя ощущать немного одинокой и свободной — в этом состоянии будет хорошо и не нужна другая комната», — рассказывала Краймбрери в VK-подкасте «Вкатит».

Она также призналась, что уже нашла такого человека. А летом 2024 года Мари получила предложение выйти замуж, пишет «СтарХит», а родители девушки одобрили ее выбор. По ее словам, отец гордится ей и рад, что она выросла самодостаточной женщиной, которая придерживается семейных ценностей.

В последнее время многие подозревают, что беременна. Такие выводы фанаты сделали из-за ее нарядов. Она больше не демонстрирует фигуру и все чаще прячет ее под просторной одеждой.

Сама певица отмечает, что в ее личной жизни все хорошо, однако публично обсуждать этот вопрос она не хочет.

«Мне классно дома, я создаю там свою маленькую вселенную. Я интроверт, которому по вечерам просто классно помолчать», — отмечает она.

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Седокову тайно выписали из больницы: продюсер Дворцов рассказал о её состоянии
20 января 2025, 22:41

Анна Седокова (фото: соцсети)

Информация о лечении Анны Седоковой уже не актуальна, сообщает продюсер Сергей Дворцов. Певицу выписали ещё до Нового года.
Напомним, что в декабре бывшая солистка группы «ВИА Гра» попала в больницу после нервного срыва, вызванного новостью о смерти 15 декабря её экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы, с которым она развелась 7 декабря. В соцсетях Седокова публиковала видео из палаты, где она лежит под капельницей в слезах. Однако горе продолжалось недолго – ещё до новогодних выходных её выписали.

При этом певица не сообщила о возвращении домой. А Дворцов утверждает, она завершила курс лечения и чувствует себя хорошо.

Также он рассказал, что в праздники Седокова полетела в США, где решала вопросы с кредитными картами бывшего супруга. Сестра спортсмена Лелде Жандецка подтвердила, что Анна выходила на связь с американскими банками, чтобы ликвидировать счета, открытые во время брака с Тиммой.

Продюсер раскрыл планы певицы на ближайшее время. Совсем скоро она вернётся к выступлениям на частных вечеринках, также стартует новый сезон шоу «Три аккорда». Кроме того, Седокова собирается дать большое интервью, в котором ответит на все обвинения.

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«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере
Певец SHAMAN заявил, что в его райдере указано требование о портрете Путина
20 января 2025, 22:29

Ярослав Дронов (фото: соцсети)

Певец SHAMAN Ярослав Дронов заявил, что его райдер отличается скромностью, в котором нет дорогостоящих блюд и напитков, однако есть требование вешать в гримерке портрет президента России Владимира Путина. Об этом артист заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам певца, в его райдере нет даже бутербродов, только кофе, чай, ягоды и фрукты.
«Я всегда прошу, чтобы был портрет нашего президента Владимира Путина. И в любой точке страны, куда бы я не приехал с концертом, всегда выполняют эту просьбу», — отметил Дронов.
SHAMAN также добавил, что в его гримерке нет алкоголя или вредной еды.

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