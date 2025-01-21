«Мой папа счастлив»: Краймбрери рассказала, как родители отнеслись к её помолвке с Давой

Мари Краймбрери (фото: соцсети)
Блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери не афишируют свои отношения, однако на днях девушка намекнула, что родители одобряют её выбор.
Краймбрери и Манукян начали встречаться в конце 2021 года после совместных съёмок в шоу «Дуэты». Спустя некоторое время пара сильно поругалась и приняла решение расстаться. Однако блогер не отступил и заново завоевал сердце Мари. Летом 2024 года он сделал ей предложение и получил положительный ответ. На съёмках VK-подкаста «Вкатит» Краймбрери призналась, что не жалеет о своём выборе, а родители хорошо относятся к Давиду и решению дочери создать с ним семью.
По словам певицы, её отец счастлив, что Мари стала счастливой и самодостаточной женщиной.
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По словам певицы, её отец счастлив, что Мари стала счастливой и самодостаточной женщиной.
«Он знал и верил, что я вырасту с большой самоценностью к себе: я не буду разменивать себя на разных дядечек, на однодневные отношения, просто гуляния, на сотню ненужных подружек. У его дочки все прекрасно со словом «семья» и её ценностями. Он горд за меня в этом плане», – поделилась Краймбрери.Сейчас пара отдыхает на Мальдивах. Пользователи догадались, что Краймбрери беременна, но на время отдыха она решила отказаться от ограничений в диете и балует себя вкусными блюдами в ресторанах.
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Анастасия Чинкова