Жена Милоша Биковича показала трогательные фото с актёром и их годовалым сыном

Милош Бикович с сыном Ваней (фото: соцсети)
Российский актёр сербского происхождения Милош Бикович отдохнул на природе вместе с женой Иваной Малич и годовалым сыном. Девушка опубликовала в соцсетях трогательные семейные кадры.
Бикович отказался поступать как многие звёзды и ехать на Мальдивы. Вместо этого актёр устроил своей семье настоящий зимний отдых.
Супруги вместе с сыном Ваней отправились на базу отдыха в горах. Малыша катали с горки на ледянке. В какой-то момент Бикович поднял сына на руки и внимательно смотрел в его лицо, а Малич снимала этот милый момент.
Потом семья отправилась обедать в кафе. Бикович снял жену с ребёнком, которые сидят на диване на фоне заснеженного леса.
Недавно в семье актёра отпраздновали сразу два праздника: 9 января Ване исполнился один год, а через несколько дней, 13 января, Бикович отметил 37-летие.
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Супруги вместе с сыном Ваней отправились на базу отдыха в горах. Малыша катали с горки на ледянке. В какой-то момент Бикович поднял сына на руки и внимательно смотрел в его лицо, а Малич снимала этот милый момент.
Потом семья отправилась обедать в кафе. Бикович снял жену с ребёнком, которые сидят на диване на фоне заснеженного леса.
Недавно в семье актёра отпраздновали сразу два праздника: 9 января Ване исполнился один год, а через несколько дней, 13 января, Бикович отметил 37-летие.
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Анастасия Чинкова