«Узнав о беременности, я растерялась»: дочь Анастасии Заворотнюк готовится впервые стать мамой

Анна Заворотнюк (фото: соцсети)
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые готовится стать матерью. Анна призналась, что периодически её одолевают страхи по этому поводу.
Старшая звезда актрисы живёт на две страны – Россию и ОАЭ. В Эмиратах проживает её супруг Тимур Исмаилов. Недавно девушка узнала о беременности, а сегодня рассказала, какие чувства испытывает.
Она поделилась, что испытывает страх перед неизвестным и новым, к тому же понимает, какая на ней лежит ответственность. Девушка переживает, что не будет знать, как поступить правильно, и боится, что сделает только хуже.
Однако Анна отметила, что с каждым днём волнение уменьшается, и она начинает привыкать к своей новой роли. Когда она только узнала о беременности, несмотря на то, что она была запланирована, появилась растерянность. Девушка переживала, что недостаточно ответственна для материнства, не имеет опыта и не прочла ещё ни одной книги по воспитанию. Это состояние периодически сменялось эйфорией от ожидания малыша.
Справиться с волнением Анне помогло осознание, что стопроцентно к чему-то подготовиться невозможно, и ошибки неизбежны. Самое главное, чтобы они были поправимы.
Дочь Заворотнюк рассказала о беременности в середине декабря, после чего провела гендер-пати в Дубае. На вечеринке не было гостей – присутствовали только она и её муж. Будущая мама выбрала популярный способ определения пола будущего ребёнка – по вету начинки в торте.
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Она поделилась, что испытывает страх перед неизвестным и новым, к тому же понимает, какая на ней лежит ответственность. Девушка переживает, что не будет знать, как поступить правильно, и боится, что сделает только хуже.
Однако Анна отметила, что с каждым днём волнение уменьшается, и она начинает привыкать к своей новой роли. Когда она только узнала о беременности, несмотря на то, что она была запланирована, появилась растерянность. Девушка переживала, что недостаточно ответственна для материнства, не имеет опыта и не прочла ещё ни одной книги по воспитанию. Это состояние периодически сменялось эйфорией от ожидания малыша.
Справиться с волнением Анне помогло осознание, что стопроцентно к чему-то подготовиться невозможно, и ошибки неизбежны. Самое главное, чтобы они были поправимы.
Дочь Заворотнюк рассказала о беременности в середине декабря, после чего провела гендер-пати в Дубае. На вечеринке не было гостей – присутствовали только она и её муж. Будущая мама выбрала популярный способ определения пола будущего ребёнка – по вету начинки в торте.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова