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«Узнав о беременности, я растерялась»: дочь Анастасии Заворотнюк готовится впервые стать мамой

Дочь Заворотнюк рассказала о переживаниях по поводу будущего материнства
Анна Заворотнюк (фото: соцсети)

Анна Заворотнюк (фото: соцсети)

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые готовится стать матерью. Анна призналась, что периодически её одолевают страхи по этому поводу.
Старшая звезда актрисы живёт на две страны – Россию и ОАЭ. В Эмиратах проживает её супруг Тимур Исмаилов. Недавно девушка узнала о беременности, а сегодня рассказала, какие чувства испытывает.

Она поделилась, что испытывает страх перед неизвестным и новым, к тому же понимает, какая на ней лежит ответственность. Девушка переживает, что не будет знать, как поступить правильно, и боится, что сделает только хуже.



Однако Анна отметила, что с каждым днём волнение уменьшается, и она начинает привыкать к своей новой роли. Когда она только узнала о беременности, несмотря на то, что она была запланирована, появилась растерянность. Девушка переживала, что недостаточно ответственна для материнства, не имеет опыта и не прочла ещё ни одной книги по воспитанию. Это состояние периодически сменялось эйфорией от ожидания малыша.

Справиться с волнением Анне помогло осознание, что стопроцентно к чему-то подготовиться невозможно, и ошибки неизбежны. Самое главное, чтобы они были поправимы.

Дочь Заворотнюк рассказала о беременности в середине декабря, после чего провела гендер-пати в Дубае. На вечеринке не было гостей – присутствовали только она и её муж. Будущая мама выбрала популярный способ определения пола будущего ребёнка – по вету начинки в торте.

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«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
Анна Цуканова-Котт развелась с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
20 января 2025, 19:30

Анна Цуканова-Котт (фото: соцсети)

Анна Цуканова-Котт шокировала поклонников новостью – она уже год как в разводе. Оказывается, в 2023 году её брак с режиссёром Александром Коттом дал трещину, и супруги развелись.
35-летняя актриса сообщила о разводе в своих соцсетях. Поклонники даже не догадывались, что Цуканова-Котт уже целый год живёт без мужа. Однако обсудить произошедшее под постом не удалось, поскольку Анна закрыла комментарии, дабы избежать хейта и неудобных вопросов.

Звезда написала, что 18-летний брак подарил её двоих детей, а в сердце у неё осталась только благодарность и любовь. Сейчас, по словам актрисы, они с бывшим мужем остались лучшими друзьями и любящими родителями.

В браке родились сын Михаил, которому сейчас 15 лет, и дочь Лия, которой летом исполнится шесть лет.

Со стороны брак Анны и Александра выглядит идеальным, поэтому неизвестно, по какой именно причине они развелись.

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Съемное жилье депутата ГД при муже-миллионере и связь с испанцем: Шокирующие факты о звезде «Универа» Кожевниковой
20 января 2025, 19:09

Мария Кожевникова (Фото: соцсети)

Мало кто знает, что в свои 16 лет Мария Кожевникова начала свой путь к славе под чутким руководством известного продюсера Алсу.
Казалось бы, это была судьба, предначертанная звёздами, но за блестящей оболочкой скрывалась история, полная испытаний и неожиданных поворотов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Художественная гимнастика

Мария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года в Москве в семье, где спорт и образование занимали важное место. Отец девочки — заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а мама, преподаватель английского языка, привила детям любовь к знаниям. В семье также рос старший брат.

С четырех лет Мария начала заниматься художественной гимнастикой, хотя её настоящей мечтой была музыка. В этом возрасте она впервые столкнулась с жесткими требованиями к своему телу: каждые лишние 100 граммов могли стать препятствием на пути к выполнению сложных элементов.

Удалили здоровый аппендикс

Незадолго до своего 11-летия юная спортсменка попала в больницу с подозрением на перитонит. Однако диагноз оказался ошибочным. В больнице, несмотря на ужасные условия, Маше стало лучше. Но судьба вновь сыграла с ней злую шутку: дежурные практиканты перепутали её с другой пациенткой и удалили здоровый аппендикс.

В результате девочка оказалась в крайне тяжелом состоянии, наркоз был противопоказан. Два долгих дня она провела без сознания, а врачи лишь могли наблюдать за её состоянием. Чудом Мария выжила, а боли в животе исчезли сами по себе. Истинный диагноз так и остался неизвестным, но после этого испытания она вновь вернулась к тренировкам.

Фото: iStock/Sasiistock

Мария Кожевникова откровенно делится воспоминаниями о своем детстве.

«Мне никогда не было легко. Однако, если смотреть с точки зрения советских реалий, я, благодаря заботливым родителям, жила практически как принцесса. Мое раннее детство прошло не в условиях голодной и нищей перестроечной России, а в благополучных европейских странах — Англии, Швеции и Швейцарии, где мой отец играл в хоккей. В те времена нашим спортсменам уже разрешили подписывать контракты за границей. Мама, хотя и окончила институт иностранных языков, полностью посвятила себя нам с братом Андреем. Мы постоянно соперничали — за внимание родителей, за кресло у телевизора, пульт, видеомагнитофон. Причины для споров находились всегда», — поделилась она.

Эта искренность вызывает симпатию: Мария честно признает, что по сравнению с трудностями, с которыми сталкивались многие ее сверстники, ее жизнь была полна благополучия.

Развод родителей

Развод родителей стал для Марии настоящим испытанием. Подростковая обида на отца, как это часто бывает в таком возрасте, оставила глубокий след в ее душе. Лишь став взрослой, она смогла преодолеть свои чувства и вновь наладить общение с ним, осознав, что мир не так прост и однозначен.

В 14 лет Мария вместе с мамой и друзьями отправилась в Сан-Ремо на отдых. В их отеле остановилась семья испанского аристократа, у которого был 16-летний сын по имени Виктор. Судьба свела подростков у бассейна, между ними завязалось знакомство. Когда отпуск подошел к концу, Виктор удивил Кожевникову, прислав ей великолепную корзину экзотических цветов. Это были её первые серьезные отношения, которые могли бы привести к чему-то большему, даже к свадьбе. Однако жизнь распорядилась иначе, и этот роман так и не завершился долгожданным союзом.

Фото: iStock/julof90

Проявила настойчивость и убедительность

В 16 лет Мария завершила свою спортивную карьеру, завоевав звание мастера спорта. Этот этап в жизни стал для нее отправной точкой к осуществлению давней мечты — карьере певицы. Удача улыбнулась ей, когда она узнала о наборе участниц для нового проекта под руководством продюсера самой Алсу, Валерия Белоцерковского. Несмотря на отсутствие вокальных навыков и явные проблемы с интонированием, Мария проявила настойчивость и убедительность, что позволило ей пройти во второй тур кастинга.

В результате из множества претенденток именно Кожевникова стала первой, кого утвердили в группу «Любовные истории». Мама Марии подписала пятилетний контракт с Белоцерковским, открывая перед дочерью двери в мир музыки. Однако дальнейшее сотрудничество оказалось не таким простым: постоянные споры и конфликты с продюсером быстро привели к разрыву отношений. В итоге контракт был аннулирован, а мечта Марии о карьере певицы осталась неосуществленной.

Фото: iStock/9parusnikov

Настоящий хит на ТНТ

Мария, после трехлетнего романа с уроженцем Челябинска Ильей, пережила сложный период расставания. Несмотря на сильные чувства и регулярные поездки на Урал, отношения не привели к желаемому финалу. Однако вскоре после этого в ее жизни произошел значимый поворот — она получила роль в популярном ситкоме «Универ», который стал настоящим хитом на канале ТНТ.

Тем не менее, съемочный процесс оказался далеким от идеала. Атмосфера на площадке была пропитана токсичностью и конфликтами, особенно в отношениях с партнером по сериалу Араратом Кещяном. Кожевникова признается, что их разница в характерах порождала напряжение.

«Это совершенно не мой человек. У нас случались конфликты, бывало, чуть до драк не доходило», — объяснила она.

В итоге актриса приняла решение не возвращаться на съемки нового сезона. Хотя недавно они пересеклись на дне рождения Михаила Галустяна, Мария не почувствовала желания восстановить общение с коллегой.

Депутат ГД

Мария Кожевникова впервые выразила свою политическую позицию в 2011 году, став доверенным лицом Общероссийского народного фронта и участвуя в праймериз «Единой России» в Томске. В декабре того же года она была избрана депутатом Государственной думы. Несмотря на критику со стороны публики, которая не понимала, как актриса из сериалов могла занять место в парламенте, Кожевникова не обращала на это внимания и продолжала развивать свою политическую карьеру.

«По какому праву блондинка из сериалов, снимавшаяся для «Плейбоя», заняла место в российском парламенте?», — сыпались упреки на нее.

Личная жизнь

В личной жизни Марии Кожевниковой в тот же период произошли значительные изменения.

Знакомство с бизнесменом Евгением Васильевым состоялось в 2011 году, а уже через два года пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Вокруг их отношений ходили слухи о том, что Васильев был женат, поэтому они ограничились только венчанием.

Судя по дате рождения их первенца, можно предположить, что на момент церемонии Мария уже ждала ребенка. 19 января 2014 года на свет появился мальчик, которого назвали Иваном. Спустя год, 26 января, Кожевникова подарила жизнь своему второму сыну, Максиму. В июне 2017 года актриса стала матерью в третий раз — ее третий сын Василий родился в одной из московских клиник.

Фото: iStock/oatawa

Живет в съемном жилье

В 2020 году она открыто заявила о своих планах не рожать четвертого ребенка, пока семья живет в съемном жилье. Вместе с мужем, матерью и детьми они арендовали просторный коттедж площадью 400 квадратных метров, при этом актриса активно откладывала средства на приобретение собственного дома.

Однако в 2023 году Кожевникова изменила свое мнение и подарила супругу сына Александра. Несмотря на это, сама она пока приобрела квартиру только для своей матери, которая переехала в комфортную трехкомнатную квартиру в Подмосковье.

Отношение к Кожевниковой в рунете остается неоднозначным. Многие пользователи, кажется, завидуют ее успехам, в то время как другие выражают недовольство по поводу ее политической деятельности. Некоторые считают, что актрисам и спортсменам не место в политике.

«Так она вроде бы живет с мужчиной, который еще не развелся с предыдущей женой», или «Кто бы мог подумать, что такая актриса сможет выйти замуж за миллионера», — пишут пользователи в сети.

Таким образом, жизнь Марии Кожевниковой продолжает вызывать активные обсуждения и споры в обществе, отражая сложные отношения между личной жизнью знаменитостей и общественным мнением.

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#статьи
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«В хорошем кино больших денег не платят». Или всё-таки платят? Как изменился гонорар Юры Борисова после признания в Голливуде
Гонорар Юры Борисова вырос в два раза после признания в Голливуде
20 января 2025, 18:42

Юра Борисов (фото: соцсети)

Актёр Юра Борисов, давно полюбившийся российскому зрителю, заслужил мировое признание после выхода на экраны картины «Анора». Теперь он то и дело становится участником престижных кинопремий в Лос-Анджелесе. Один из кастинг-директоров рассказал в беседе с KP.RU, как изменился гонорар звезды.
Он уточнил, что стоимость одного съёмочного дня не может быть фиксированной и зависит от множества факторов. Однако очевидным остаётся тот факт, чо теперь Борисов будет тщательнее относиться к выбору проектов, в которых примет участие.

Собеседник издания отметил, что актёр и так с большим вниманием рассматривает роли, но теперь станет делать это ещё тщательнее. В среднем Борисов получал 150 тысяч рублей за один съёмочный день. Теперь же, получив мировую известность, он достиг двукратного повышения гонорара.

Вместе с тем кастинг-директор привёл фразу самого актёра, который говорил, что «в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актёры и так идут играть». В связи с этим, заключил источник, все примерно и индивидуально.

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#сша
#кино
#актёр
#россия
#шоу-бизнес
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«Черти галимые!»: Джиган рассказал о госпитализации и ошибке врачей, приписавших ему 27 лишних лет
Джиган рассказал, что его госпитализация связана с удалением грыжи
20 января 2025, 18:25

Фото: соцсети

Несколько часов назад рэпер Джиган опубликовал в своих соцсетях историю с подписью «Черти галимые!» и заявил, что из-за врачебной ошибки пришлось отложить его госпитализацию.
Несколько часов назад рэпер Джиган опубликовал в своих соцсетях историю с подписью «Черти галимые!» и заявил, что из-за врачебной ошибки пришлось отложить его госпитализацию.

Артист рассказал, что на днях сдал анализы, однако результаты пришли с грубейшей ошибкой – Джигану приписали 27 лишних лет. Из-за этого ему пришлось отложить запланированную госпитализацию, которая связана с удалением грыжи.

В беседе с изданием Super он призвал не беспокоиться из-за его состояния, поскольку с ним всё хорошо.

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#анализы
#артист
#шоу-бизнес
#госпитализация
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«Многое изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила»: Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе
Телеведущая Бородина рассказала о подготовке к свадьбе
20 января 2025, 18:02

Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о начале подготовки к свадьбе.
В своих соцсетях она опубликовала видео, в котором назвала подготовку к предстоящему торжеству стрессовой ситуацией. Телеведущая очень переживает из-за организации, она хочет, чтобы свадьба получилась красивой и особенной.

Она рассказала, что с момента её свадьбы с бывшим супругом многое изменилось, поэтому сейчас она пребывает в небольшом шоке и занимается поиском «всего на свете». Она поблагодарила свою подругу за помощь в организации.

Также Бородина уточнила, что ещё не выбрала свадебное платье. В ходе торжества она планирует сменить два-три наряда. Для гостей тоже будет действовать свой дресс-код, поскольку телеведущая желает, чтобы все смотрелись гармонично и эстетично.

7 декабря Бородина объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного блогера Николая Сердюкова. Телеведущая показала видео, на котором он делает ей предложение во время ночной экскурсии по «Эрмитажу». Позже звезда поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.

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«В 2025 году я рожаю»: кем оказался таинственный возлюбленный Ольги Бузовой и закончится ли новый роман свадьбой
20 января 2025, 17:44

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова часто оказывается в центре самых горячих обсуждений. В настоящее время артистка подогревает интерес поклонников к личности своего нового избранника. В социальных сетях таинственного незнакомца уже прозвали «львом».
О том, что известно про нового бойфренда Бузовой и какими планами на 2025 год делилась певица с журналистами, читайте в материале «Радио 1».

Планы на 2025 год



20 января Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. В конце 2024 года певица поделилась с журналистами планами на 2025 год. По словам 38-летней певицы, в планах на следующий год у неё есть желание стать матерью. Об этом она сообщила на мероприятии, посвящённом восьмилетию её творческой деятельности.

«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, всё-таки нужно. Ну, а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — цитирует слова Бузовой издание «Известия».

Таинственный лев


Ольга Бузова со своим избранником (Фото: соцсети)

Новогодние каникулы звезда провела на Красной Поляне в Сочи. На фото с отдыха Бузова снова похвасталась отношениями с таинственным незнакомцем. Ольга выложила в сеть видео свидания с неким мужчиной. Артистка появилась на ужине в эффектном наряде: облегающем чёрном платье с цветочным принтом, дополненном туфлями на высоком каблуке. Губы она подчеркнула красной помадой.

На видеозаписи запечатлён момент, когда мужчина преподносит Бузовой роскошный букет, а она в ответ слегка обнимает его за плечи. Лицо избранника Бузова снова не показала публике. «Ну мой», — подписала певица ролик, добавив смайлик льва.

Стоит отметить, что человек на видео совсем не похож на Олега Майами, роман с которым певице приписывают в течение нескольких месяцев. Часть фанатов рассмотрела в избраннике Бузовой юриста Романа Литарова. Пару мог познакомить общий друг Павел Бунин.

Новый роман может закончиться свадьбой


Ольга Бузова (Фото: соцсети)

В материале, опубликованном на портале 360.ru, сообщается, что фанаты увидели Ольгу Бузову в одном из свадебных салонов Москвы, где она примеряла платья. Стилист Никита Карстен рассказал, что они с Бузовой уже рассмотрели три варианта наряда. Однако о свадебных клятвах и кольцах утверждать преждевременно, Ольга выдерживает интригу. А публика с нетерпением ожидает развития событий.

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Умерший в СИЗО банщик, любовник Собчак и влиятельные олигархи: тайные и самые громкие романы Анастасии Волочковой
20 января 2025, 17:32

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

20 января Анастасия Волочкова празднует свой 49-й день рождения. Она ведет активную светскую жизнь и привлекает к себе внимание. Поклонники часто обсуждают шпагаты балерины, ее алкогольную зависимость и многочисленных любовников. О ярких и мимолетных романах в жизни балерины рассказывает «Радио 1».

Первые романы Волочковой


Первым публичным любовником Волочковой стал внук примы Инны Зубковской Николай. Ходили слухи, что молодой человек просил бабушку помочь своей возлюбленной закрепиться в Мариинском театре. Вместе они были недолго, однако даже спустя много лет Николай с теплотой вспоминает об этих отношениях и отмечает изобретательность Волочковой в интимной жизни.

Следующим избранником балерины стал Вячеслав Лейбман, которого она увела у Ксении Собчак. Однако тогда Волочкова заявляла, что никаких любовных отношений между ними не было.

После она непродолжительное время встречалась с предпринимателем Михаилом Живило. Пара рассталась из-за проблем бизнесмена с законом.
Были у Анастасии и заграничные поклонники. Например, британец Энтони Керман, который увидел ее в «Спящей красавице» в Лондоне и без памяти влюбился. Ходили слухи, что он даже бросил семью ради российской красавицы. Он дарил Волочковой роскошные подарки и занимался организацией гастролей. Позже прима заявляла, что с Керманом ее связывала лишь тесная дружба.
Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Позже балерина часто появлялась на светских мероприятиях с меценатом Анзори Аксентьевым, связь с ним она отрицала. Следующего своего любовника — миллиардера Сергея Полонского — Волочкова называла редким мужчиной, покорившим ее романтичными поступками. Ему она отдалась в первый же вечер знакомства, после того, как он прислал ей огромный букет роз.

Скандальные отношения с Сулейманом Керимовым


Судьба свела Анастасию с миллиардером Сулейманом Керимовым. Роман продлился 3,5 года. Балерина наслаждалась красивой жизнью и любимым мужчиной, несмотря на его патологическую ревность. Позже она рассказывала, что он нанимал сыщиков, чтобы следить за ней, охрану. Волочкову ревность богатого любовника не напрягала.

Рассталась пара вовсе не из-за ревности, а из-за темы детей.

«Когда я забеременела и хотела ему об этом сказать, он в этот же вечер сел со мной на диване и, еще не зная о том, что я в положении, сказал: "Если у нас родится ребенок и мы с тобой расстанемся, например, ты что-то сделаешь, что мне не понравится. Имей в виду, что по нашим законам ребенка у тебя заберут"», — рассказывала Волочкова.

Тогда она не смогла ему признаться в своей беременности, разорвала отношения и сделала аборт. Позже она заявляла в эфире «Битвы экстрасенсов», что избавиться от ребенка ее заставила мать, которая все время была против отношений Анастасии с Сулейманом.

С тех пор прошло более 20 лет. Волочкова до сих пор признается, что любовь к Керимову по сей день живет в ее сердце.

Жизнь после тяжелого расставания


Пережив болезненное расставание с Керимовым, Волочкова в начале 2000 года начала встречаться с Игорем Вдовиным. Вместе они пробыли четыре года. За это время Анастасия родила от него дочь Ариадну.

Позже мужчина взял у Волочковой в долг три миллиона долларов, но так их и не вернул. После разрыва с мужчиной Волочкова призналась, что их отношения были фиктивными.

Залечить раны балерине помог танцор Ринат Арифуллин, от которого она ушла к руководителю компании по транспортировке нефти Бахтияру Салимову. Роман продлился девять месяцев и завершился по инициативе балерины.
Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Роман с Джимом Керри


Анастасия рассказывала, что за ней ухаживал голливудский актер Джим Керри. Первая их встреча произошла в 2001 году, однако тогда балерина была в отношениях. В 2002 году между ними закрутился роман.

«Мы ездили вместе на разные курорты, он прилетал на мои гастроли. Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — охотно делилась Волочкова подробностями романа с Керри.

Роман с Николаем Басковым


В 2013 году у Волочковой приключился бурный роман с Николаем Басковым. Они вместе провели шикарный отдых на Мальдивах. Однако тогда хейтеры были уверены, что любовная история – не более чем пиар-акция. Однако Анастасия заявляла, что чувства были искренними.

То охранник, то фитнес-тренер


Долго одна Волочкова не оставалась никогда. Ее соседи рассказывали, что у нее много мужчин. Они замечали ее в компании охранника пригородного жилого комплекса, то в обществе фитнес-тренера из ближайшего подмосковного спортивного клуба.

Сама же прима не хотела раскрывать имя своего очередного избранника, мотивируя это тем, что «счастье любит тишину». Она лишь сказала, что он – состоятельный бизнесмен и не женат. Роман с неким Олегом продлился 10 месяцев.
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В октябре 2021-го балерина продемонстрировала своего нового избранника — сотрудника железнодорожной компании Владимира. Но новый 2022 год она уже встречала в компании другого мужчины, которого она встретила на программе «Давай поженимся». 44-летний мускулистый Сергей Кузнецов приглянулся Волочковой, и они вместе отправились в отпуск на Мальдивы. Через месяц отношения закончились, а в 2023 году Кузнецов, которого в сети прозвали банщиком, умер в СИЗО. Бывшая любовница на похороны не пришла, мотивируя это тем, что приглашала его только на романтическое путешествие, после которого каждый должен был идти своей дорогой.

Тем временем, в 2022 году в Турции Анастасия знакомится с восточным мужчиной. Сплетники говорили, что избранником балерины стал таксист-азербайджанец, однако сама она заявляла, что на нее запал настоящий богач, который арендовал для нее целый остров.

«Он и в сексе был офигительный. Для меня это очень важно. <...> Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — признавалась Волочкова в Rutube-шоу «Злые языки».

После окончания курортного романа Анастасия недолго пробыла одна и вновь быстро наладила личную жизнь. В декабре 2022-го она раскрыла имя нового избранника, которым оказался кондитер Дмитрий Дюран. Она называла его Дедом Морозом и даже планировала сыграть свадьбу. Однако 17 января стало известно, что его приговорили к семи годам колонии за мошенничество.
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Тем временем в 2025-м балерина полетела на Мальдивы с 26-летним партнером по шоу Марчело Абабия. Экс-прима выкладывает много фотографий с отдыха. Она целует своего спутника в губы, называет себя его женой, но отмечает, что он ей не более чем коллега.

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Желание пойти на СВО и рак последней стадии: как сейчас живёт певец Александр Буйнов
20 января 2025, 17:25

Певец Александр Буйнов (фото: социальные сети)

18 января стало известно, что российский певец Александр Буйнов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, где ему провели срочную операцию на позвоночнике. Артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в спине и ногах. Ранее у Буйнова был диагностирован рак предстательной железы IV стадии. Несмотря на тяжёлый диагноз, певец продолжает активную творческую деятельность и готовится к своему юбилейному концерту, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце. О борьбе с онкологией, важнейших этапах жизни и планах артиста, в том числе о его желании участвовать в СВО, расскажет «Радио 1».

Биография Александра Буйнова


Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Его отец, Николай Александрович, участвовал в Великой Отечественной войне, а позже преподавал физическую культуру. Мать, Клавдия Михайловна, выпускница консерватории, была пианисткой. В семье воспитывались четверо детей.

Музыкальное образование Буйнов получил в школе-семилетке при Московской консерватории. Позже он поступил на дирижёрско-хоровой факультет училища имени Гнесиных, но не закончил его. В 1992 году завершил обучение в ГИТИСе, где получил диплом режиссёра-постановщика.

Его карьера началась в 1966 году в рок-группе Александра Градского «Скоморохи». После службы в ракетных войсках, куда его призвали в 1970 году, Буйнов в 1973 году стал участником ансамбля «Весёлые ребята», в составе которого работал более 15 лет.

В 1989 году он начал сольную карьеру. Среди его известных песен — «Падают листья» и «Пусть». Музыкант активно сотрудничал с Игорем Крутым, выпустив ряд успешных альбомов. За свою карьеру Буйнов записал около 20 альбомов. Его творчество было отмечено званиями заслуженного и народного артиста России.

Политическая жизнь певца


Буйнов стал членом партии «Единая Россия» в 2003 году.

В 2018 году Буйнов выступил доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В том же году он принял участие в концерте на открытии Крымского моста. Украина возбудила уголовное дело против 23 артистов, участвовавших в мероприятии, включая Буйнова.

В сентябре 2020 года музыкант поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко в период массовых протестов, приняв участие в записи клипа на песню «Любимую не отдают». В 2021 году украинские власти запретили артисту въезд на свою территорию.

После начала специальной военной операции в 2022 году Буйнов в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил, что предвидел происходящее, ссылаясь на конфликт в Донбассе. Он выразил желание пойти добровольцем, однако из-за возрастных ограничений получил отказ.

В 2023 году Александр Буйнов был внесён в санкционные списки Украины, а позже — Канады.

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Диагноз — рак


В ноябре 2024 года у Александра Буйнова диагностировали рак предстательной железы на последней стадии. Певцу был присвоен паллиативный статус, что предполагает назначение препаратов для облегчения боли без возможности полного излечения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Артиста госпитализировали в московскую клинику, где ему назначили необходимые медикаменты для экстренных ситуаций. Буйнов ранее рассказывал, что с 2011 года его заболевание находилось в ремиссии, но периодически давало о себе знать.

В конце декабря 2024 года артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль в спине и ногах, которая усиливалась при движении. Диагностика выявила повреждение поясничного отдела позвоночника, предположительно вызванное травмой или перегрузкой. 18 января в одной из московских клиник Буйнову провели срочную операцию.

Перед Новым годом артиста выписали из больницы. Его супруга заявила, что состояние здоровья певца стабилизировалось, и он активно готовится к сольному концерту, который запланирован на 6 апреля. Однако позже Буйнов опроверг сообщения о госпитализации. По словам артиста, с его здоровьем всё в порядке, и он продолжает заниматься творчеством.

«Я "свеж и спел", как поется в моей песне», — заявил Буйнов в беседе с ТАСС.

Певец Александр Буйнов (фото: социальные сети)

Александр Буйнов сегодня


Несмотря на серьёзное заболевание и необходимость паллиативного лечения, Александр Буйнов остаётся активным и жизнерадостным. Его концертный график расписан на ближайшие месяцы. 6 апреля певец выступит с юбилейной программой в Государственном Кремлёвском дворце.

24 марта Буйнову исполнится 75 лет. После этого он отправится в масштабный Всероссийский тур. Кроме того, осенью 2024 года артист выпустил новый музыкальный клип под названием «Я спел и свеж».

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«У неё катастрофическая ситуация»: куда пропала певица Тамара Гвердцители и как семейная трагедия заставила ее покинуть Россию
20 января 2025, 17:19

Певица Тамара Гвердцители (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певица Тамара Гвердцители почти исчезла с российской сцены после начала специальной военной операции. 18 январе артистке исполнилось 63 года, однако день рождения она праздновала за рубежом. Последние два года о её жизни и карьере в России мало что известно. ​Куда исчезла певица ​расскажет «Радио 1».

Семейная трагедия


Больше двух лет назад Тамара Гвердцители приняла решение покинуть Россию. О судьбе певицы долгое время ничего не было известно, и её исчезновение оставалось загадкой. Однако певец и близкий друг артистки Сосо Павлиашвили раскрыл информацию о том, почему она пропала, тем самым приоткрыв завесу тайны.

В разговоре с журналистами Павлиашвили сообщил, что причиной исчезновения Тамары Гвердцители стало личное горе: за несколько недель до её отъезда у неё умерла мама, которая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием.

«Мама для Тамары — это целый мир. Эту рану никто никогда не залечит, никогда», — сказал певец.

Первое время все считали, что именно из-за этой трагедии Гвердцители перестала появляться на публике. Однако вскоре она вернулась на сцену, но России в её гастрольном графике больше не было. К тому же, как уверял продюсер Сергей Пудовкин, работавший с артисткой, возвращение Гвердцители на сцену было временным.

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После заявлений продюсера певицу заметили на гастролях в Европе. Она выступала в Германии, Латвии и Польше. При этом, Гвердцители утверждала, что концерты в России она не отменяла, а переносила.

«Я уважаю Россию, в которой живу 30 лет, люблю её, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким», — объяснила артистка.

При этом поклонники и критики отметили, что от траура, о котором ещё недавно говорил Пудовкин, не осталось и следа. Продюсер утверждал, что Гвердцители тяжело переживает утрату, и он не знает, как ей помочь.

«У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Она плачет, не переставая. Происходит очень страшное. Она находится в Грузии», — рассказал он в беседе с «МК».

Певица Тамара Гвердцители (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)


Вернулась в Россию


После долгого отсутствия в России, Тамара Гвердцители неожиданно вернулась в Москву весной 2024 года. Певицу заметили на праздновании дня рождения стилиста Джорджа Ровалса, бывшего друга Аллы Пугачевой. Ровалс работал со многими российскими звёздами, в том числе и с Гвердцители.

«Тамрико очень красивая сейчас: стала ещё лучше, чем была. Причем у неё натуральная красота. Я ей полностью изменил имидж. Раньше всё время с ней ругался. "Тебе не идет прилизанная прическа, тебе нужен объем, пышность". В этот раз она меня послушалась. Когда она взглянула в зеркало после преображения, порадовалась: "Как двадцать лет ушло!"» — рассказал Ровалс.

Артистка поздравила именинника, но вскоре покинула праздник, отказавшись давать комментарии и отвечать на вопросы журналистов.

Многие пользователи сети предполагают, что возвращение певицы связано с финансовыми проблемами, поскольку её европейские туры не были такими успешными, как концерты в России.

Где сейчас живёт Тамара Гвердцители


После возвращения в Россию Тамара Гвердцители так и не смогла полностью возобновить свои гастроли. После пребывания в США она поставила мюзикл «Сансет-бульвар» в Армении.

Певица живёт сразу в нескольких городах: в Тбилиси у неё два особняка на берегу озера, в Ереване она бывает по работе, в Нью-Йорке снимает квартиру в Бруклине, а в Лондоне живёт и ведёт бизнес её сын.

Кроме того, у Гвердцители осталась недвижимость в Москве — две квартиры в престижных районах и дача под Зеленоградом.

«Сейчас в нашем шоу-бизнесе непонятно, кто поёт, как поёт. Тамаре это не нравится тоже. Она никуда не уходила. У неё просто был момент траура. Тамара никогда ничего плохого не говорит о России. Лайма Вайкуле уверяет, что кормила весь СССР. А Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия – это её пространство. Тамара очень благодарна», — подчеркнул Джордж в «МК».

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