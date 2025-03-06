Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова вынуждена была закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей, пишет Mash.
По данным издания, Бузова открыла юрлицо «Бузова Рест Компани» в 2019-м. В течение года в Москве и Санкт-Петербурге появилось три одноименных ресторана.
Позже певица запустила собственные бренды вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka. Однако это не принесло прибыли, а наоборот, компания постоянно несла убытки, а в рестораны наведывались соответствующие органы и постоянно выписывали штрафы на те или иные нарушения.
На протяжении последних трех лет общий убыток компании Бузовой составил примерно 100 миллионов рублей. Постепенно все рестораны теледивы закрылись, однако компания продолжала существовать. Теперь же Ольга ее ликвидировала.
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Позже певица запустила собственные бренды вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka. Однако это не принесло прибыли, а наоборот, компания постоянно несла убытки, а в рестораны наведывались соответствующие органы и постоянно выписывали штрафы на те или иные нарушения.
На протяжении последних трех лет общий убыток компании Бузовой составил примерно 100 миллионов рублей. Постепенно все рестораны теледивы закрылись, однако компания продолжала существовать. Теперь же Ольга ее ликвидировала.
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Элина Позднякова