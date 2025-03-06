Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков

Известный российский фигурист, тренер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отличается на редкость быстрой и даже лихой ездой. Всего за 64 дня недавно начавшегося года он на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.