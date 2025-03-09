Евгений Петросян экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в субботу утром в Москве. Об этом ТАСС сообщил близкий к окружению артиста источник.
По данным Telegram-канала «112», у Петросяна якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, поэтому было принято решение об экстренной госпитализации. Артиста доставили в Боткинскую больницу.
Супруга юмориста Татьяна Брухунова отказалась комментировать ТАСС сведения о госпитализации. Тем временем в Боткинской больнице сообщили агентству, что артист не поступал «ни в отделение реанимации, ни в стационар».
Вскоре жена артиста всё же вышла на связь и сообщила, что сведения о госпитализации Петросяна не соответствуют действительности
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«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», – сообщил источник агентства.Однако он не уточнил, в какое медучреждение и с каким диагнозом был доставлен Петросян.
Супруга юмориста Татьяна Брухунова отказалась комментировать ТАСС сведения о госпитализации. Тем временем в Боткинской больнице сообщили агентству, что артист не поступал «ни в отделение реанимации, ни в стационар».
Вскоре жена артиста всё же вышла на связь и сообщила, что сведения о госпитализации Петросяна не соответствуют действительности
«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», – завила Брухунова.При этом она отметила, что Петросян действительно находится в больнице, но не в реанимации. В настоящее время сведения о его состоянии не поступали.
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Анастасия Чинкова